История о русской крови в «жилах» истребителя F-35

За возгласами и восклицаниями о широкомасштабной программе Министерства обороны по созданию единого ударного истребителя (JSF — Joint Strike Fighter), получившего индекс F-35, часто забывается, что в истории проекта на триллион долларов есть необычная, часто упускаемая из виду деталь: его происхождение от экспериментального советского истребителя, доступ у которому «Локхид Мартин» получила только потому, что российская аэрокосмическая компания отчаянно нуждалась в наличности.

Прародителем F-35 был многофункциональный самолёт вертикального взлёта и посадки (СВВП) Як-141 «Фристайл» (по кодификации НАТО , — прим. перев.), время создания которого пришлось на бурную эпоху в истории российских вооружённых сил. И хотя его первый полёт в 1987 году был революционным шагом в развитии систем СВВП, «парящая птица смерти» появилась на свет в тот момент, когда Советский Союз, по большому счёту, трещал по швам, и только что лишившаяся денег российская военная машина не могла продолжать разработку проекта после падения Берлинской стены.

Разработчик Як-141, ОКБ имени Яковлева, внезапно столкнулось с реалиями капитализма: то есть, чтобы делать классные вещи, нужны деньги. И спустя примерно 30 лет после первого полёта Як-141, самолёты F-35B Корпуса морской пехоты США взлетают вертикально с палубы авианосцев. Вот так экспериментальный советский истребитель породил самые злополучные самолёты современности.

Советы становятся вертикальными

Як-141 должен был стать серьёзным технологическим скачком в советской программе СВВП, активная работа над которой началась в 1970-х годах, когда в СССР отметили успех программы культового британского самолёта «Харриер». Но первоначально разработчики программы испытывали трудности и топтались на месте из-за неудачного опыта эксплуатации предшественника Як-141 — представленного в 1971 году Як-38 «Форджер», который советские военные сравнивали с летающей кучей экскрементов.

Несмотря на то, что данный СВВП встал на крыло, ему не хватало широты боевых возможностей «Харриера», а также надёжной радиолокационной системы и соответствующего вооружения, не говоря уже об ужасном катапультирующемся кресле, которое не только спасало жизнь пилоту, но и вызывало немалое удивление, когда выстреливало само по себе без какого-либо предупреждения. Хотя «Нэшенал Интерест» утверждает, что Як-38 представлял собой концепт, который был принят в эксплуатацию, чтобы помочь заткнуть дыры в советской военно-морской авиации, и его никогда не собирались применять в реальном бою, эта система СВВП находилась в советском арсенале на протяжении десятилетия.

Як-141 был специально разработан ОКБ им. Яковлева, чтобы исправить недостатки Як-38, а именно скорость и дальность. Зелёный свет был дан на постройку двух летающих прототипов, которые поднялись в воздух в 1987 году. Самолёт побил несколько рекордов, став, по словам производителя, первым в мире сверхзвуковым СВВП.

Однако после того, как один из двух прототипов взорвался при посадке на авианосец «Адмирал Грошев» в сентябре 1991 года, был нанесён серьёзный удар по всей программе. Советский Союз заканчивал своё существование в условиях экономической и политической катастрофы. Смятение, охватившее российский военный истеблишмент, создало для ОКБ им. Яковлева гору проблем, которую требовалось разгрести, чтобы снова увидеть Як-141.

Холодная война оттаивает

К счастью для разработчика, бесстрашный и обожаемый многомиллиардный подрядчик из США спешил на помощь. Поскольку Железный занавес в Европе ушёл в прошлое, гигант «Локхид Мартин» начал вливать деньги в программу Як-141, чтобы присвоить несколько очень сладких секретных технологий. Две компании якобы подписали в 1991 году соглашение (о чём умалчивалось до 1995 года), которое предполагало финансирование дополнительных прототипов Як-141. Также планировалось вывезти оставшийся лётный экземпляр на авиашоу в Фарнборо в сентябре 1992 года.

Впрочем менеджмент «Локхид», скорее всего, совсем не собирался помогать с экспортом Як-141. Было бы более разумно предположить, что весь контракт был прикрытием для закупки тестовых данных по программе Як-141, в том числе наиболее важных данных по программе СВВП, полученных за годы разработки и испытаний. И «Локхид» была не единственной американской компанией, которая хотела поучиться на опыте советской программе СВВП. Взгляните на этот документ по технологии СВВП ОКБ им. Яковлева, опубликованный НАСА в 1993 году:

«Военная техника, которая ранее была высоко оценена на основе данных нашего военного планирования, сейчас открыто демонстрируется на авиашоу по всему миру… Такая среда позволила посетить ОКБ им. Яковлева (Як) для оценки технологии вертикального/короткого взлета и посадки (СВКВП). ОБК им. Яковлева — единственное в бывшем-СССР конструкторское бюро, имеющее опыт производства СВКВП. В нём были разработаны два проекта, поднявшиеся в воздух — Як-38 «Форджер» и Як-141 «Фристайл»».

Это критически важные данные, которые, вероятно, помогли направить в нужное русло разработку инженерных систем, ставших сердцем и душой современного F-35.

Единый ударный истребитель F-35 встаёт на крыло

Партнёрство ОКБ им. Яковлева и «Локхид», о котором было официально объявлено в 1995 году, продлилось до 1997 года. Однако, уникальные идеи, воплощённые в Як-141, продолжили жить и после этого. Когда в 1994 году «Локхид» представил свой демонстрационный образец X-35 в рамках программы Пентагона JSF, предложенный дизайн двигателя радикально отличался от первоначального варианта, разработанного до сделки с российской компанией. Конструкция СВВП была заменена на ASTOVL Configuration 141. Хотя такое название, похоже, лишь совпадение, нельзя не отметить возможное упоминание здесь Як-141.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141 Вероятно, данные, полученные в ходе испытаний Як-141, были по большей части использованы при разработке двигателя СВВП от Lockheed, хотя секретный характер JSF не даёт возможности сделать точные выводы. Журнал «Эйр Форс Мэгезин» в 1998 году даже упомянул связь с Як-141 как одну из особенностей программы единого ударного истребителя, после того как F-35 компании «Локхид» был выбран для серийного производства.

«Поворачивающееся сопло заднего двигателя — это лицензионная разработка конструкторского бюро имени Яковлева в России , которая была опробована на истребителе вертикального взлёта и посадки Як-141. Это было всё или ничего… Если бы концепция движителя не сработала, мы, очевидно, не собирались быть конкурентоспособными». Глава «Боинг» Дэниелс заявил, что концепция подъёмного двигателя, «вероятно, самая важная деталь» во всём конкурсе».

Для пущей ясности стоит отметить, что в общих чертах дизайн F-35 не основан на Як-141: советский самолёт использовал другой метод стабилизации ((обратите внимание на две реактивные струи в передней части аппарата на этом GIF) и имел другой аэродинамический профиль. Но почти наверняка данные разработчиков старого советского СВВП использовались при создании F-35 для JSF. И это означает, что F-35 хотя бы частично обязан своим существованием программе вооружений советской эпохи, продукт которой так толком и не встал на крыло.

Як-141 «Фристайл» с технической точки зрения не может рассматриваться как предшественник F-35, но у последнего, похоже, есть какая-то русская ДНК, плавающая где-то в области конструкции двигателя. И в то время как как F-35 появился в США, Як-141 тихо умер в России. Однако если возрождающаяся российская оборонная промышленность решит двигаться вперёд по пути строительства авианосцев с СВВП, то, по крайней мере, один российский законодатель призвал возродить Як-141, сделав его более незаметным в соответствии с реалиями новой холодной войны.

Брэд Ховард увлекается продолжительными прогулками по пляжу и чтением документалистики о метро. Он имеет степень магистра кинематоргафии в Американском университете, а также бакалавра политологии Университета Северной Каролины и Вилмингтона. Четыре года он служил в ВВС США, на протяжении которых постоянно подавал жалобы.