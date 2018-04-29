Названы лучшие снайперские винтовки крупного калибра

В публикации, подготовленной РИА Новости , они названы монстрами с оптикой. И для этого есть все основания. Дальнобойность, точность и убойная сила этого мощного оружия впечатляют. В подборке представлены супервинтовки разных стран, в том числе и российский «ствол».

Речь идет о пятизарядной 12,7-миллиметровой ОСВ-96. Она весит 13 килограммов и позволяет «снимать» цели на расстоянии 1,8 километра. А на средних дистанциях с помощью этой винтовки можно выводить из строя легкобронированную технику. На полет тяжелой пули, выпущенной из ОСВ-96, практически не влияет ветер. При этом у винтовки имеется серьезное преимущество: стрелок может использовать не только специальные снайперские патроны, в том числе бронебойные, но и пулеметные, которыми снаряжаются «Корд» и «Утес». На ОСВ-96 можно установить коллиматорный оптический прицел или прибор ночного видения. А если винтовку сложить, она, как и СВД, поместится в бронетехнике.

США в списке снайперок-монстров представляет 14-килограмовый десятизарядный комплекс Barret M82, рассчитанный на боеприпасы.50 Browning (12,7×99 миллиметров). При этом отмечается, что «американка» предназначена в первую очередь для стрельбы по технике, а не по солдатам противника. Например, с более чем двухкилометровой дистанции опытный снайпер может попасть из нее в машину или вертолет. На винтовку устанавливается десятикратный оптический прицел.

Поспорить с американской дальнобойкой может венгерская винтовка Gepard M1, использующая патроны 12,7х108 миллиметров и снабженная 12-кратной оптикой. Это оружие стреляет на дистанцию до двух километров и весит около 18 килограмм. Правда, винтовку, схожую с противотанковым ружьем, приходится перезаряжать после каждого выстрела. Зато по точности однозарядный Gepard M1 втрое превосходит Barret M82.

Завидную точность демонстрирует и австрийская Steyr HS.50, позволяющая со 100 метров поражать полуторасантиметровую мишень. При этом у винтовки можно заменить ствол. Для стрельбы используются боеприпасы.50 Browning или.460 Steyr (11,6x90 миллиметров). Из Steyr HS.50 можно эффективно поражать живую силу и технику.

Также на мировом рынке получила признание швейцарская винтовка OM 50 Nemesis, использующая патроны 50-го калибра. Из нее опытный стрелок с 900 метров пробивает игральную карту. Любопытно, что сначала «швейцарка» являлась однозарядным оружием и лишь у поздних версий появился магазин емкостью пять патронов.