Очевидцы: Человека раздавило танком в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Около полудня, 29 апреля, в парке 300-летия в Санкт-Петербурге танк наехал на пешехода.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

По всей видимости, ЧП произошло на танковом фестивале «Боевая сталь», который сегодня открылся в парке.