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Очевидцы: Человека раздавило танком в парке 300-летия Санкт-Петербурга
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Очевидцы: Человека раздавило танком в парке 300-летия Санкт-Петербурга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Около полудня, 29 апреля, в парке 300-летия в Санкт-Петербурге танк наехал на пешехода.
На место происшествия уже прибыли экстренные службы.
По всей видимости, ЧП произошло на танковом фестивале «Боевая сталь», который сегодня открылся в парке.
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