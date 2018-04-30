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Люди попали под танк на фестивале в Санкт-Петербурге
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Люди попали под танк на фестивале в Санкт-Петербурге 

Свободная пресса 47 минут назад
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу начал проверку обстоятельств, при которых на фестивале «Боевая сталь» в Парке 300-летия Петербурга мужчина и двое детей попали под танк Т-60.
Инцидент произошел 29 апреля во время катания на танке. Танк встряхнуло на спуске и три человека упали под гусеницы. С танка упали 33-летний мужчина и двое детей. Одному из них 15 лет, другому — 10. Всем троим раненным на месте оказали медицинскую помощь. У всех диагностированы ушибы, один из пострадавших получил перелом, сообщает «Российская газета».
По данным местного портала «Водитель Петербурга» пострадал еще один мужчина, но его травмы были несущественные и он самостоятельно покинул место происшествия.
В настоящее время следователи выясняют, кто проводил мероприятие и на каких основаниях организаторы разрешили зрителям кататься на танках.
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