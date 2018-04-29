Тяжелые танки и другое оружие, которое появилось во время Зимней войны

Советско-финская война для Советского Союза стала проверкой вооружения и готовности войск, именно тогда впервые были применены многие виды оружия.

Пистолеты-пулеметы

Первый советский пистолет-пулемет системы Дегтярева ППД был принят на вооружение в 1934 году с коробчатым магазином на 25 патронов. Однако он выпускался в небольших количествах, а само оружие явно недооценивалось. Считалось, что это в большей степени полицейское оружие, кроме того отвергались авантюрные предложения ввести пистолет-пулемет в качестве основного образца стрелкового оружия. В боях на Хасане, Халхин-Голе, Польском походе применение пистолетов-пулеметов не отмечено. Однако, в Финляндии , где бои шли на пересеченной местности, скорострельное и мощное оружие показало свою мощь. Применявшиеся даже в небольших количествах финские «Суоми», оказались очень эффективны в ближнем бою. Реакция советской стороны была мгновенной. Уже во время штурма Выборга на фотоснимках можно видеть советские штурмовые группы, вооруженные ППД-40 — советский пистолет-пулемет с дисковым магазином на 71 патрон. За полтора года к началу Великой Отечественной войны было выпущено не менее 70 тысяч ППД-40, которые очень неравномерно распределялись в войсках Красной Армии, а общий выпуск этого пистолет-пулемета к 1943 году превысил 350 тысяч. единиц.

Крейсер «Киров»

Советско-финская война стала военным дебютом советских легких крейсеров типа «Киров». Данные корабли отличали высокая скорость и очень мощное для своего класса вооружение, состоявшее из девяти 180-миллиметровых орудий в трех башнях. По международным же соглашениям (в которых СССР не участвовал) главный калибр легких крейсеров ведущих мировых держав не мог превышать 155 мм. В финской войне принял участие лишь головной корабль серии из шести крейсеров — «Киров», который 1 декабря 1939 года вступил в рискованную артиллерийскую дуэль с финской батареей на острове Руссарэ. В скоротечном бою «Киров» выпустил 35 180 мм. снарядов, повредив пристань и казармы, но без ущерба для орудий противника. Ответным огнем финны добились нескольких близких разрывов снарядов, но опять же без серьезных для советского крейсера последствий. Позднее, четыре советских крейсера данного типа (по два в Черном и Балтийском морях) неплохо себя зарекомендовали уже в ходе Великой Отечественной войны, причем ни один не был потоплен.

Миноискатели

Если первые образцы миноискателя были созданы в СССР еще в 1934 году, то первое массовое боевое применение было отмечено в ходе советско-финской войны, когда советским войскам приходилось преодолевать хорошо подготовленную оборону противника, насыщенную минными заграждениями. Массовое производство индукционных миноискателей было развернуто в Ленинграде . Местоположение мины определялось по максимальному звуку в наушниках при приближении к металлическому корпусу мины.

На воде и на суше

Советско-финская война отмечена первым боевым применением советских плавающих танков по их прямому назначению. Танки Т-37 и Т-38, вооруженные одним 7,62 мм пулеметом и с экипажем в 2 человека форсировали водные преграды в зависимости от условий по льду, а иногда и вплавь. Так, например в боях у реки Пенсин-Йоки рота Т-38 потеряв два танка, вплавь форсировала реку и своим огнем обеспечила успешную переправу пехоты. В ходе боев вновь проявились недостатки, присущие плавающим танкам 30-х годов, выявленные еще несколькими месяцами ранее в Монголии — слабое бронирование и недостаточное вооружение. В дальнейшем, во время Великой Отечественной войны эти боевые машины чаще применялись как обычные танки и крайне редко по своему специальному назначению (например в боях у Невской Дубровки).

Тяжелые танки

Советско-финская война стала первым конфликтом, где нашли применение тяжелые танки с противоснарядным бронированием. Главным недостатком большинства танков второй половины 30-х годов была слабая броня, пробивавшаяся огнем противотанковых пушек и крупнокалиберных пулеметов. В ходе советско-финской войны прошли испытания на фронте советские тяжелые танки КВ и многобашенные СМК и Т-100. Если в танковых боях, которые в Финской войне были редким явлением, новейшие машины участия не принимали, то оказались незаменимыми при прорыве укреплений противника. КВ-1 выдерживал попадания практически любых снарядов противотанковых пушек и показал неплохие маневренные качества. В то же время, по опыту советско-финской войны было принято решение отказаться от создания тяжелых многобашенных танков, оказавшихся дорогими и сложными в управлении. Примечательно, что на 1941 год Советский Союз оказался единственным государством, имевшим на вооружении тяжелые танки, способные выдерживать огонь большинства противотанковых артиллерийских систем.

Поле милосердия

Финская война привнесла значительные изменения и в советскую военную медицину. В боевой обстановке выяснилось, что важнейшей задачей является быстрая эвакуация раненых в тыловые госпитали с целью оказания специализированной хирургической помощи, а наличие врача в составе батальона необязательно, поскольку проведение сложных хирургических операций в непосредственной близости от линии фронта затруднительно. После финской войны в составе батальонов врачи заменялись фельдшерами, действий которых чаще хватало для оказания неотложной помощи и подготовки для эвакуации раненых в тыл. В то же время резко возросло значение санинструкторов, в задачу которых входило оказание первой помощи и вынос раненого с поля боя. Значительными оказались и потери среди санинструкторов. Так, в 70-й стрелковой дивизии, которая прошла Финскую войну от начала до конца младший медицинский состав сменился фактически трижды.

Снайперское оружие

В советско-финской войне впервые были в массовом порядке задействованы снайперы. Боевые действия зимой 1939-1940 гг. проходили в условиях очень суровой зимы, когда температура опускалась до -30, а иногда и — 40 градусов, высокий снежный покров 110 -125 см., а иногда и больше, густые леса — все это заставляло вести боевые действия в основном вдоль дорог, где финны активно применяли действия из засад. Нередко действовали «кукушки» — финские солдаты, вооруженные пистолетами-пулеметами «Суоми». Заняв удачную и хорошо замаскированную позицию, финский стрелок мог на ближней дистанции нанести очень серьезный урон советскому стрелковому подразделению. Реакция советского руководства на успешное применение врагом автоматического оружия в ближнем бою была мгновенной. Уже в ходе боевых действий с Финляндией в Красной Армии появились ППД-34/38, а на заключительном этапе и ППД-40. От своего прототипа ППД-34 они отличались наличием дискового магазина, скопированного с финского «Суоми». Впоследствии, представление о «кукушке», как финском бойце вооруженном пистолетом-пулеметом, в нашей стране очень сильно трансформировалось в легендарный образ финского снайпера, причем нередко действовавшего с деревьев.