В США рассказали об «устрашающей» российской подлодке

Американские СМИ рассказали об «устрашающей» российской подлодке

Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором продемонстрировал "всю мощь российского подводного флота".

В статье отмечается, что ВМФ России является "крепким орешком" и имеет в своем распоряжении 72 подлодки, среди которых атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.

Popular Mechanics отмечает, что Россия обладает сравнительно многочисленным флотом подводных лодок специального назначения, среди которых выделяются две огромных "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта" III (в российской классификации — проект 667БДР "Кальмар") и IV (проект 667БДРМ "Дельфин"), которые предназначены для транспортировки глубоководных минисубмарин.

Издание также обращает внимание на "устрашающую" подлодку Б-90 " Саров ", которая, как пишет Popular Mechanics, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".

""Статус-6" предназначена для атаки прибрежных целей (порты и города) гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой. "Статус-6" может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков", — отмечается в статье. Б-90 "Саров" — испытательная российская дизель-электрическая подводная лодка, единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта "Сарган", заложенной в конце 80-х. Была спущена на воду в декабре 2007 года.