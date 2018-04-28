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«Шквал» спустят на воду 5 мая
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«Шквал» спустят на воду 5 мая 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Пелла
Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" спустят на воду 5 мая. Торжественная церемония пройдет в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Пелла". Не ней ожидаются представители Министерства обороны, военно-морского флота России, администрации города, а также руководители оборонных предприятий, которые участвовали в строительстве МРК, сообщает пресс-служба ВМФ.
"Шквал" — это уже третий корабль проекта 22800. Первый, "Ураган", спустили на воду в конце июля 2017 года, а второй, "Тайфун" в конце ноября. Сейчас они достраиваются у причала завода. Всего Министерство обороны России заказало более 10 подобных МРК. Их строят и в Санкт-Петербурге, и в Татарстане, на Зеленодольском судостроительном заводе, и в Крыму, на предприятии "Море".
МРК проекта 22800, который еще называют "Каракуртом", действительно очень небольшие: водоизмещение — всего 800 тонн, длина — около 67 метров, а ширина — примерно 11 метров. Но это скорее полюс, так как чем меньше корабль, тем хуже его видно на радарах. Тем более что проект 22800 построен с применением "стелс-технологий". Это делает его еще менее заметным.
При этом инженеры конструкторского бюро "Алмаз" смогли сделать маленький корабль чрезвычайно "зубастым". МРК вооружен 8 пусковыми установками ракет "Калибр" и артиллерийской установкой. А надежную защиту проекту 22800 обеспечивает морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
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