«Шквал» спустят на воду 5 мая

"Шквал" — это уже третий корабль проекта 22800. Первый, "Ураган", спустили на воду в конце июля 2017 года, а второй, "Тайфун" в конце ноября. Сейчас они достраиваются у причала завода. Всего Министерство обороны России заказало более 10 подобных МРК. Их строят и в Санкт-Петербурге, и в Татарстане , на Зеленодольском судостроительном заводе, и в Крыму , на предприятии "Море".

МРК проекта 22800, который еще называют "Каракуртом", действительно очень небольшие: водоизмещение — всего 800 тонн, длина — около 67 метров, а ширина — примерно 11 метров. Но это скорее полюс, так как чем меньше корабль, тем хуже его видно на радарах. Тем более что проект 22800 построен с применением "стелс-технологий". Это делает его еще менее заметным.

При этом инженеры конструкторского бюро "Алмаз" смогли сделать маленький корабль чрезвычайно "зубастым". МРК вооружен 8 пусковыми установками ракет "Калибр" и артиллерийской установкой. А надежную защиту проекту 22800 обеспечивает морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".