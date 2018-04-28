Почему Индия «прокатила» Россию с истребителем 5-го поколения

Индия предпочла синицу в руках, французский истребитель, — журавлю в небе, российскому истребителю пятого поколения.

Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 индийского истребителя пятого поколения.

Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Индийская сторона полагает, что авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам самолета пятого поколения.

Нечего на Сухого пенять

Индусы совершенно откровенно лукавят, жалуясь на якобы низкое качество российской военной электроники, уверен главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов

«Истинная причина отказа Дели от сотрудничества по этой программе — финансовая, а не технологическая. Если говорить без обидняков, то у индийская сторона при подписании этого контракта просто не рассчитала своих финансовых возможностей. Но поскольку признаваться в финансовой несостоятельности стыдно, вот индусы и придумывают всякие отговорки, перекладывая вину за срыв программы на Россию», — сказал он «Ридусу».

Изначально Дели раскошелился на 295 миллионов долларов, за которые российская сторона разработала дизайн перспективной машины. На этом деньги у Индии кончились — потому что там решили, что будет выгоднее вложиться в закупку существующих истребителей, а не в разработку чего-то нового.

«ВВС Индии сочло более рациональным вложением закупку 110-ти самолетов — в основном французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale, хотя они дороже, чем Су-57. Но для Индии сейчас важно сохранить существующее число боеготовых эскадрилий — комплектовать которые перспективными разработками, естественно невозможно», — говорит эксперт.

Но индусам деваться некуда: им так или иначе придется закупать российские Су-57 в экспортном исполнении. Но это не будет машина 5-го поколения, о которой первоначально шла речь.

Пока же за последние пять лет импорт оружия из США в Индию вырос на 557%, и вполне вероятно, что тенденция продолжится.

Журавль 5-го поколения

Не бывает такого, чтобы за короткое время какая-то технология вдруг превратилась из передовой в устаревшую, согласен сотрудник «Армейского сборника» Министерства обороны РФ Александр Бежко.

«Наоборот, в процессе обкатки технологии непрерывно улучаются. Поэтому индусы чего-то хитрят: то ли у них просто денег не хватило, то ли нашлись какие-то конкурирующие разработчики, которые «перебили» заказ у КБ Сухого», — сказал он «Ридусу».

Когда в игру вступают подобные субъективные факторы, трудно апеллировать к логике, подчеркивает эксперт.

«Ведь Су-57 — это истребитель поколения 4+. И он находится в высокой степени готовности, это уже не просто проект на бумаге. Если бы работа над его апгрейдом была продолжена, то в перспективе Индия получила бы именно свой истребитель 5-го поколения, а не полагалась бы на поставки иностранных машин. Это имело бы важное значение не только для обороноспособности Индии, но и для ее имиджа: ведь в мире всего несколько стран, которые способны строить такие машины самостоятельно, и пока Индия в их число не входит», — говорит Бежко.

В результате отказа от сотрудничества с Россией, Индия сама себе отсрочила на неопределенный срок тот день, когда страна смогла бы войти в клуб держав, способных защищать свое небо исключительно собственными силами. Синица в руках оказалась для Дели предпочтительнее FGFA в небе.