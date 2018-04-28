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У американских F-35 нашли «русские корни»
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У американских F-35 нашли «русские корни» 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский портал Task and Purpose опубликовал статью о "русском происхождении" семейства малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, передает РИА Новости.
После падения "железного занавеса" стало возможным создание нового стелс-самолета, пишет автор материала. Он напомнил о подписанном в 1991 году соглашении о сотрудничестве между Lockheed и ОКБ Яковлева. Этот документ позволил американской фирме получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, отмечается в статье.
В то же время F-35 нельзя назвать прямым наследником Як-141, указывает автор. Так, по его словам, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.
"Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter, — утверждается в статье. — Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи".
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