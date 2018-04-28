США: Ядерный полигон в КНДР пригоден для эксплуатации

Американское разведсообщество выяснило, что северокорейский ядерный полигон Пхунгери все еще пригоден для эксплуатации, несмотря на сообщения о его закрытии. Также в Вашингтоне подчеркивают, что работы на нем могут быть возобновлены в короткие сроки.

По словам представителей разведки, даже если один из туннелей Пхунгери обрушился, другие пригодны для использования, передает ТАСС

Данные американской разведки противоречат докладам ученых, согласно которым Пхунгери непригоден для эксплуатации после сентябрьского ядерного испытания.