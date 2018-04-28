Глава ЦВО сам показал, как нужно маршировать: репетиция парада Победы в десяти кадрах 

Этой ночью в центре Екатеринбурга прошла третья репетиция парада Победы (мы показывали ее в прямом эфире). На площадь 1905 года наконец-то вышли танки, «Тигры», бронетранспортеры и другие боевые машины.
Для тех, кто не хочет смотреть репетицию целиком, мы рассказали о ней в десяти кадрах:
Это — первая репетиция парада с участием боевой техники.
Все недостатки выявлял глава ЦВО Александр Лапин. Он решил на своем примере показать участникам парада, как нужно маршировать
По словам наших корреспондентов, Лапин сурово отчитывал даже офицеров. И, в целом, репетиция прошла более тоталитарно, чем предыдущие
На параде все должно быть идеально — в том числе, чистота военной техники
А чтобы дороги Екатеринбурга меньше пострадали от тяжелой техники, на репетицию ее привезли на специальных платформах
И уже по площади танки поехали своим ходом.
Какой только техники не было сегодня в центре Екатеринбурга.
Глава ЦВО попросил участников парада поставить набойки, чтобы «строй звенел», а командиров — вспомнить, как они сами это делали, и помочь подчиненным.
Не обошлось без происшествий: машина спецтехники, которая приподнимала провода над трамвайными линиями, чтобы их не задели танки, загорелась.