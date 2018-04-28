Глава ЦВО сам показал, как нужно маршировать: репетиция парада Победы в десяти кадрах

Этой ночью в центре Екатеринбурга прошла третья репетиция парада Победы (мы показывали ее в прямом эфире). На площадь 1905 года наконец-то вышли танки, «Тигры», бронетранспортеры и другие боевые машины.

Для тех, кто не хочет смотреть репетицию целиком, мы рассказали о ней в десяти кадрах:

Это — первая репетиция парада с участием боевой техники.

Все недостатки выявлял глава ЦВО Александр Лапин . Он решил на своем примере показать участникам парада, как нужно маршировать

По словам наших корреспондентов, Лапин сурово отчитывал даже офицеров. И, в целом, репетиция прошла более тоталитарно, чем предыдущие

На параде все должно быть идеально — в том числе, чистота военной техники

А чтобы дороги Екатеринбурга меньше пострадали от тяжелой техники, на репетицию ее привезли на специальных платформах

И уже по площади танки поехали своим ходом.

Какой только техники не было сегодня в центре Екатеринбурга.

Глава ЦВО попросил участников парада поставить набойки, чтобы «строй звенел», а командиров — вспомнить, как они сами это делали, и помочь подчиненным.

Не обошлось без происшествий: машина спецтехники, которая приподнимала провода над трамвайными линиями, чтобы их не задели танки, загорелась.