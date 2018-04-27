На перекрестке Радищева и Московской загорелась машина спецтехники

Сегодня вечером в Екатеринбурге впервые проходила репетиция парада Победы с участием военной техники (запись прямого эфира можно посмотреть тут). Машина спецтехники, которая поднимала трамвайные провода над перекрестком Московской и Радищева, вспыхнула сразу после того, как проехали танки.

— Они поднимали провода что бы колонна с танками пройти могла, — рассказал читатель Е1.RU Максим. — А потом из-за танков пожарная подъехать не могла. Все происходило напротив МЧС

По словам очевидцев, сначала было слышно хлопок, а потом появился огонь. Его потушили сами водители загоревшейся машины.

Несмотря на горящий автомобиль, водители даже не останавливались.