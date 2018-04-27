В России создан плавучий бронежилет для Росгвардии

Изделие выдерживает попадание автоматных пуль и поддерживает на плаву бойца с оружием.

Плавучий бронежилет для подразделений Росгвардии создан в России . Об этом сайту «Звезды» сообщили в центре «Армоком», который является разработчиком изделия.

«Это уникальное изделие, которое обладает положительной плавучестью и может удерживать военнослужащего в воде вместе с оружием и снаряжением», — заявил главный специалист центра Роман Самохвалов.

По его словам, новый бронежилет способен обеспечить защиту от автоматных пуль.

«Жилет сделан из баллистической ткани, с бронезащитными элементами из высокомолекулярного полиэтилена», — уточнил Самохвалов.

Он добпвил, что в конструкцию жилета добавлены материалы, компенсирующие в воде вес самого жилета, а специальный двухкамерный надувной ворот обеспечивает положительную плавучесть бойцу в полной экипировке и с оружием.

«Сейчас изделие находится на стадии ведомственных испытаний», — заявил Самохвалов.

Он добавил, что в дальнейшем планируется предложить эту разработку подразделениям морской пехоты и другим заинтересованным ведомствам.