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В России создан плавучий бронежилет для Росгвардии
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В России создан плавучий бронежилет для Росгвардии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Изделие выдерживает попадание автоматных пуль и поддерживает на плаву бойца с оружием.
Плавучий бронежилет для подразделений Росгвардии создан в России. Об этом сайту «Звезды» сообщили в центре «Армоком», который является разработчиком изделия.
«Это уникальное изделие, которое обладает положительной плавучестью и может удерживать военнослужащего в воде вместе с оружием и снаряжением», — заявил главный специалист центра Роман Самохвалов.
По его словам, новый бронежилет способен обеспечить защиту от автоматных пуль.
«Жилет сделан из баллистической ткани, с бронезащитными элементами из высокомолекулярного полиэтилена», — уточнил Самохвалов.
Он добпвил, что в конструкцию жилета добавлены материалы, компенсирующие в воде вес самого жилета, а специальный двухкамерный надувной ворот обеспечивает положительную плавучесть бойцу в полной экипировке и с оружием.
«Сейчас изделие находится на стадии ведомственных испытаний», — заявил Самохвалов.
Он добавил, что в дальнейшем планируется предложить эту разработку подразделениям морской пехоты и другим заинтересованным ведомствам.
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