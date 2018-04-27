Легендарный Т-34

Несомненно, Т-34 является одним из самых известных танков всех времен, и по популярности с ним может сравниться разве что немецкий «Тигр». При прошлом режиме, разумеется, допускались только восторги в адрес Т-34 как самого лучшего танка времен войны. Однако после 1989 года ситуация изменилась, и зазвучала критика. Т-34 якобы достиг больших успехов только благодаря (печально) известной русской тактике «нас много», и у этого танка масса слабых мест. Превозносить же стали, наоборот, немецкий танк «Пантера».

Как ни странно, но истоки Т-34 стоит искать в США . Именно там в межвоенный период работал некий Джон Уолтер Кристи, который, несомненно, был гениальным, но недооцененным конструктором танков и других машин. Дома его быстроходные танки не получили признания, но вызвали интерес в СССР, который купил один прототип, доставил его на свою территорию под видом «сельскохозяйственного трактора» и скопировал, создав легкий быстроходный танк БТ.

Так появилась серия БТ. Все танки этой серии роднила возможность снять гусеницы и ездить только на колесах. Если дорога была хорошей, то БТ-7 мог развивать скорость более 70 км/ч. Но проблема заключалась в том, что в СССР было мало хороших дорог. И на этот аргумент до сих пор ссылаются те, что говорит о советских планах нанести удар по Европе. Слабым местом БТ была довольно слабая броня и постоянные поломки.

В 1937 году в Харькове началась разработка более надежной модификации БТ под рабочим названием А-20. Однако конструктор Кошкин почти по собственной инициативе (что в сталинском СССР легко могло послужить причиной для отправки в Сибирь, если не на расстрел) предложил альтернативный проект А-32. Ему недоставало способности ездить на собственных колесах, но благодаря броне толщиной 30 миллиметров (у А-20 она достигала только 20 миллиметров) танк был надежнее. В 1939 году этому проекту дали зеленый свет, однако было предложено сделать броню еще толще — 45 миллиметров.

Так появились два танка А-34, которые по сути уже были прототипами будущей легенды. Тем не менее Кошкин постоянно подвергался критике, да и он сам хотел убедиться в способностях своей машины. Поэтому весной 1940 года два А-34 своим ходом отправились за две тысячи километров от Харькова — в Москву . Как раз это необычное путешествие легло в основу сюжета упомянутого фильма «Танки». Правда, там примешивается еще и шпионская интрига. Точно известно, что в Москву оба танка прибыли вовремя, но Кошкин очень дорого за это заплатил. Морозная погода подломила его хрупкое здоровье, и конструктор вскоре умер.

Но ему все же удалось убедить своих противников в надежности танка, поэтому летом 1940 года началось серийное производство танков Т-34. Сначала объемы его производства были по советским меркам небольшими. Когда в июне 1941 года немцы напали на СССР, Красная армия располагала чуть более 1200 танками Т-34. Но в общем количестве (24 тысячи танков с красной звездой) их доля была небольшой. Тем не менее с первых же дней войны даже немногочисленные Т-34 стали наносить немцам большой урон.

Несмотря на ожидания врагов и союзников, СССР не сдался, и в 1942 году объемы производства Т-34 начали расти. Разумеется, оно велось уже не на Украине , а было переброшено за Урал, где заводам не угрожали немецкие бомбардировки. Вскоре Т-34 утвердили в качестве главного среднего танка Красной армии, и конструкторы приступили к его усовершенствованию, поскольку неоспоримым фактом было то, что у танка есть ряд недостатков. Также бесспорны были и большие плюсы Т-34, которые пришлось признать, пусть и неохотно, даже немцам.

Интересные данные о сильных и слабых местах прославленного танка дают результаты испытаний Т-34 американской армией, которая в 1942 году в рамках военного сотрудничества получила один экземпляр. Нужно отметить, что этот экземпляр в СССР специально и тщательно подготовили для отправки в США, то есть этот образец отличался от стандартных Т-34, которые в то время тысячами отправлялись на фронт. Итак, американские испытания позволяют несколько по-новому взглянуть на традиционные суждения о Т-34.

Главным преимуществом Т-34, как правило, считается эффективная пушка калибром 76 миллиметров, покатая броня из качественной стали, мощный дизельный двигатель, широкие гусеницы и высокая надежность даже в экстремальных условиях. Если разбираться по порядку, то американцы действительно высоко оценили советское орудие и его прицел, а также качество стали. А вот наклон брони уже вызывал сомнения, поскольку он хоть и повышал эффективную толщину стен, но при этом являлся причиной крайней тесноты внутреннего пространства.

Эргономию Т-34 сочли совершенно ужасной. Вход и выход из танка был медленным и сложным, что в бою могло сыграть для экипажа судьбоносную роль (иногда так и получалось). Башня была только двухместной, то есть для стрелка и командира, которому также приходилось выполнять функцию заряжающего, а кроме того, из башни был очень плохой обзор. Большинство Т-34 не оснащались радиостанцией, поэтому связь приходилось поддерживать с помощью сигнальных флажков. И хотя у тестируемого в Америке танка радиостанция была, ее максимальную дальность (16 километров) сочли недостаточной.

Конструкция самого дизельного двигателя В-2 была очень прогрессивной, однако из-за низкого качества производства он часто ломался и мог прослужить недолго. Официально заявлялось о двух тысячах километров, но на практике его хватало на значительно меньшее расстояние. Тем не менее самым плохим элементом трансмиссии и вообще всей «тридцатьчетверки» был признан очень плохой воздушный фильтр, который еще больше снижал КПД двигателя. Один американец якобы сказал, что этот элемент, наверное, сконструировал саботажник.

Критике подверглась также коробка передач, которая, что парадоксально, представляла собой копию механизма Кристи рубежа 20 — 30 годов. Кроме того, она была очень неаккуратно изготовлена, поэтому иногда оказывала такое сопротивление, что для переключения скоростей в танках Т-34 приходилось применять молоток! Также американцы раскритиковали общий низкий уровень производства, непроваренные сварочные швы и трещины. К преимуществам же Т-34, помимо вышеупомянутой пушки, отнесли широкие гусеницы, благодаря которым у танка было низкое удельное давление и хорошая проходимость.

Советская сторона скептически отнеслась к большей части замечаний, но на некоторые отреагировала позитивно, что способствовало усовершенствованию танка. Для 1941 года 76-миллиметровое орудие было чрезвычайно эффективным, однако его было уже не достаточно для борьбы с немецкими танками «Пантера» и «Тигр». Поэтому в 1943 году появилась новая модификация Т-34-85 (в западных источниках также — T-34/85). Главным нововведением была пушка калибром 85 миллиметров на увеличенной башне, где теперь было место для третьего человека (заряжающего), и откуда командиру теперь открывался лучший обзор.

Впоследствии именно танки T-34-85 (вместе с бронемашинами типа ИЗ) сформировали основную советскую ударную силу во время продвижения вглубь Третьего рейха. Танк прозвали Танком победы, и именно Т-34 ехали во главе колонн военных машин на парадах, которые проводились в Москве девятого мая. К концу войны было произведено 55 тысяч Т-34 разных модификаций, и производство продолжалось на протяжении некоторого времени после окончания войны, в том числе в некоторых других странах, включая Чехословакию.

Уже упомянутый немецкий танк «Пантера» появился фактически как непосредственный ответ на Т-34, у которого позаимствовал наклон брони. Однако немцы оставили бензиновый двигатель. Пушка на «Пантере» была намного мощнее, и вообще этот танк был технологически более продвинутым, что, правда, требовало больших затрат на его производство и обслуживание из-за частых поломок. Оба типа танков принадлежали к одной категории, однако с конструкционной точки зрения были прямыми противоположностями, поскольку немцы по-прежнему делали ставку на качество, которое должно было превзойти советское количество.

Анализ боев доказывает, что танкам «Пантера» почти всегда удавалось успешно справиться с Т-34, количественно превосходящими их в два-три раза, в том числе с T-34-85. Однако, к несчастью немцев, как правило, количественное превосходство Т-34 было значительно большим. Эффективным танк «Пантера» становился, разумеется, только тогда, когда работал так, как должен, поэтому его частые поломки и затратное обслуживание являлись значительным недостатком.

В гипотетическом бою «один на один» при участии двух идеально функционирующих танков качественное превосходство однозначно было бы на стороне «Пантеры». Но, разумеется, подобные рассуждения умозрительны. На войне роль играют и совершенно другие факторы, которые, кстати, помогали Т-34. Низкое (порой даже примитивное) качество исполнения позволило производить эти танки в труднейших военных условиях в огромных количествах, с которыми немцы не могли конкурировать. Для Красной армии эти машины были просто «расходным материалом».

Это утверждение убедительно подтверждает одна малоизвестная цифра. Речь о количестве Т-34, уничтоженных во время войны. Из 55 тысяч произведенных танков войну не пережило 45 тысяч, то есть потери достигли 82%! Примечательно, однако, что даже сами красноармейцы считали «Пантеру» более совершенным в техническом отношении танком. Об этом свидетельствует тот факт, что лучшие экипажи Т-34 получали в качестве очень специфической «награды» приказ обслуживать трофейные «Пантеры». У Красной армии их было несколько десятков, и она применила их в основном в боях за Польшу

Еще во время войны советская армия получила танки нового типа Т-44, но в боях они так и не поучаствовали, а серийное производство было небольшим. Поэтому главным типом танка впоследствии стал Т-54, а после — его модернизированная версия Т-55. В его конструкции тоже заметна преемственность с Т-34. Но от «тридцатьчетверок» отнюдь не собирались отказываться. Как бы гротескно это ни выглядело, но даже сегодня на вооружении некоторых стран еще стоит несколько T-34-85.

КНДР, Йемен, Мозамбик и К этим странам относятся (или еще недавно относились), прежде всего, государства третьего мира: Куба Ангола . В последней из названных стран Т-34 участвовали в боях еще в 80-е годы, когда южноафриканских солдат крайне поразило то, что Т-34 может выдержать лобовой удар из даже самого современного по тем временам противотанкового оружия. Долгое время считалось, что в последний раз Т-34 применялся в боях на Балканах в 90-е годы, но недавно опубликованные фотографии подтверждают, что Т-34 используется и в текущей войне в Йемене.

Кроме того, долгое время Т-34 стояли на резервных складах стран восточного блока на крайний случай, когда мобилизовать пришлось бы старшие поколения военнослужащих запаса. В этой связи неудивительно, что последние 85-миллиметровые снаряды для их пушек СССР произвел в середине 80-х годов. Еще в начале 90-х несколько последних Т-34 эксплуатировались учебными подразделениями чехословацкой армии, которые занимались обеспечением военных учений.

Если забыть о странах третьего мира, то сегодня Т-34 можно увидеть только на военных парадах и других публичных мероприятиях. Конечно, современная российская пропаганда продолжает использовать Танк победы, однако он уже давно не вызывает безграничных восторгов. Также вышли новые книги российских специалистов, в том числе связанных с сообществом World of Tanks. В этих книгах разобраны все плюсы и минусы «тридцатьчетверки».

Так или иначе, но именно сравнение Т-34 с немецкой «Пантерой» хорошо объясняет, почему многие эксперты не любят отвечать на дилетантский вопрос вроде: «Какой танк/ самолет/пулемет был/есть лучше?» Сравнивать приходится массу факторов, а не только цифры на бумаге, которые, кстати, иногда главной роли не играют. Тут важен даже уровень подготовки экипажа и общая стратегическая ситуация. Подводя итог, можно сказать, что Т-34 был отнюдь не идеальным танком с рядом недочетов, но у него была прагматичная конструкция, которая идеально подходила для Красной армии того времени.