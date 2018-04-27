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Десять устаревших Т-72М1 отремонтируют для иракской армии
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Десять устаревших Т-72М1 отремонтируют для иракской армии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Судя по опубликованным фотографиям, техника находится в крайне плохом состоянии. Некоторые из «семьдесят вторых» буквально проржавели, и ремонтникам придется основательно потрудиться, прежде чем удастся ввести их в строй.
Иракцы в настоящее время уже приобрели необходимый опыт по «реанимации» бывшей саддамовской техники. Так, в марте армия получила восстановленные танки Т-72М1, Т-55, Тип 59, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные артиллерийские установки М109А5, а также зенитку Praga PLDvK vz. 53/59.
Военные эксперты отмечают, что бронетехника, в том числе Т-72М1, проходит лишь капитальный ремонт. Никаких мероприятий по модернизации не проводится. Хотя данная версия танка давно была признана устаревшей — ей не помешала бы простая установка динамической защиты и противокумулятивных решетчатых экранов.
Сообщалось, что Ирак планировал доработать танки при помощи специалистов из стран, входивших в Организацию Варшавского договора. Однако впоследствии было решено закупить партию улучшенных российских Т-90С, которые в настоящее время осваиваются личным составом на базе в Таджи.
Ирак стал одной из первых стран, получивших из Советского Союза танки этой модели. Незадолго до начала в 1980 году конфликта с Ираном было приобретено 100 Т-72 «Урал-1».
Затем были закуплены более совершенные модификации общим количеством более 1000 штук. Эта техника активно применялась в восьмилетней кровопролитной ирано-иракской войне, во время вторжения в Кувейт и в ходе противостояния с США в 1991 и 2003 гг.
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