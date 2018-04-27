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Книга рекордов Гиннеса назвала самую маленькую в мире ракету
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Книга рекордов Гиннеса назвала самую маленькую в мире ракету 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.
Японская ракета-носитель SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая компактная в мире. В феврале 2018 года с ее помощью удалось успешно вывести на орбиту телекоммуникационный микроспутник. При этом, длина ракеты составляет всего 9,52 метра, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны.
Как передает ТАСС, об установлении рекорда сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA).
«Нам удалось это осуществить, благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности», — заявил представитель JAXA.
Прошлый запуск в январе 2017 года завершился неудачей — в конструкции ракеты не хватило электропроводки. Однако, 3 февраля этого года SS-520 с успехом вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник Tricom-1R весом всего в 3 килограмма.
Стоимость разработки самой маленькой ракеты в мире не превышает 400 миллионов иен (3,6 миллиона долларов).
Между тем, напомним, Япония планирует создать свой собственный «Томагавк». В бюджетном запросе Министерства обороны страны предлагают начать разработку новой управляемой ракеты для ударов по морским целям.
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