Книга рекордов Гиннеса назвала самую маленькую в мире ракету

Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Японская ракета-носитель SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая компактная в мире. В феврале 2018 года с ее помощью удалось успешно вывести на орбиту телекоммуникационный микроспутник. При этом, длина ракеты составляет всего 9,52 метра, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны.

Как передает ТАСС, об установлении рекорда сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA).

«Нам удалось это осуществить, благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии , а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности», — заявил представитель JAXA.

Прошлый запуск в январе 2017 года завершился неудачей — в конструкции ракеты не хватило электропроводки. Однако, 3 февраля этого года SS-520 с успехом вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник Tricom-1R весом всего в 3 килограмма.

Стоимость разработки самой маленькой ракеты в мире не превышает 400 миллионов иен (3,6 миллиона долларов).