Ещё
Сенатор: Наш прорыв в оборонке станет локомотивом всей экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор: Наш прорыв в оборонке станет локомотивом всей экономики 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
России, чтобы не отстать от своих соперников, необходим технологический прорыв в области вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что у России ей ресурсы, чтобы не только осуществить такой прорыв, но и обеспечить дальнейшее развитие экономики страны (слушайте аудио).
Эксперт: «Статус-6» разрушит не только прибрежные города, но и всю Северную Америку
«Мы находимся впереди, и значительно впереди. Но этим нельзя успокаиваться, иначе потом будет отставание, которым потом незамедлительно в отношении России воспользуются. Вторая сторона медали связана с тем, что прорыв в оборонке, так или иначе, станет локомотивом всей экономики. Очень многое из того, что за последние десятилетия изобретено и внедрено в оборонной сфере в последующем начинается в гражданском секторе», — отметил сенатор.
Президент заявил, что существующего задела может хватить ещё на «два-три десятилетия», передает РИА Новости. На заседании РСР Путин также рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.
Ранее в необходимости технологического прорыва Путин говорил в послании Федеральному собранию. Тогда же он продемонстрировал общественности новые разработки в оборонной сфере, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс, лазерное оружие и подводный беспилотник с ядерным зарядом.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эксперт: «Статус-6» разрушит не только прибрежные города, но и всю Северную Америку США планируют создать гиперзвуковую ракету через пять лет Минобороны РФ показало ракеты, сбитые в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому60
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1014
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство33
Состояние Наргиз резко ухудшилось11
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение