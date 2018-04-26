Сенатор: Наш прорыв в оборонке станет локомотивом всей экономики

России , чтобы не отстать от своих соперников, необходим технологический прорыв в области вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что у России ей ресурсы, чтобы не только осуществить такой прорыв, но и обеспечить дальнейшее развитие экономики страны (слушайте аудио).

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«Мы находимся впереди, и значительно впереди. Но этим нельзя успокаиваться, иначе потом будет отставание, которым потом незамедлительно в отношении России воспользуются. Вторая сторона медали связана с тем, что прорыв в оборонке, так или иначе, станет локомотивом всей экономики. Очень многое из того, что за последние десятилетия изобретено и внедрено в оборонной сфере в последующем начинается в гражданском секторе», — отметил сенатор.

Президент заявил, что существующего задела может хватить ещё на «два-три десятилетия», передает РИА Новости . На заседании РСР Путин также рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.

Ранее в необходимости технологического прорыва Путин говорил в послании Федеральному собранию. Тогда же он продемонстрировал общественности новые разработки в оборонной сфере, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс, лазерное оружие и подводный беспилотник с ядерным зарядом.