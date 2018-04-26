В РФ создали мощнейшую ударную систему

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Путин рассказал, как молодые специалисты создали мощнейшую ударную систему 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с ректорами рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.
"По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена", — сказал Путин, обращаясь к ректору Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолию Александрову.
По словам Александрова, данная работа является непростой, очень ответственной и не все могут ее организовать.
"Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело", — сказал Александров.
В свою очередь, Путин отметил, что попросил Александрова конкретизировать проблему, чтобы ее решить.
"У меня-то наоборот, честно говоря… и опыт, и знания в этом смысле положительные. Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании я говорил об этом, у нас создаются очень современные уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую", — рассказал президент.
Он подчеркнул, что, если необходимы меры по продолжению и интенсификации такой работы, нужно ему о них рассказать.
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Комментарии10  Ещё 18 источников 
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