Путин рассказал о создателях российского оружия

Один из участников посетовал на сложности во взаимодействии вузов и предприятий ОПК.

"У нас создаются, и об этом я говорил в Послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой", — сообщил Владимир Путин.

Когда президент встречался с коллективом, разработавшим эту систему, пришли совсем молодые люди.

"Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что как только начали платить гранты, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему", — передал он.

"Так что такие примеры есть. Если чего-то не хватает в интенсификации этой работы, скажите, чтобы я понимал, о чем речь", — предложил ректорам глава государства.