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Путин рассказал о создателях российского оружия
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Путин рассказал о создателях российского оружия 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из участников посетовал на сложности во взаимодействии вузов и предприятий ОПК.
≥≥ Путин рассказал о разработке уникального оружия
"У нас создаются, и об этом я говорил в Послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой", — сообщил Владимир Путин.
Когда президент встречался с коллективом, разработавшим эту систему, пришли совсем молодые люди.
"Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что как только начали платить гранты, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему", — передал он.
"Так что такие примеры есть. Если чего-то не хватает в интенсификации этой работы, скажите, чтобы я понимал, о чем речь", — предложил ректорам глава государства.
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Комментарии8  Ещё 13 источников 
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