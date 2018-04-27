Турции предлагают «черта в табакерке» вместо С-400

Альтернативы С-400

НАТО и США активно обсуждают с Турцией вопрос о покупке российских ракетных комплексов С-400, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, изучаются альтернативные предложения стран военно-политического блока, в том числе возможность приобретения Турцией американских систем Patriot и итало-французских комплексов SAMP/T производства группы EUROSAM.

«Во-первых, договор на поставку уже заключен. Более того, накануне стало известно о первом этапе его реализации — в Рособоронэкспорте заявили о начале производства первой партии комплексов С-400 в той комплектации, которая была согласована в контракте с Турцией.

Во-вторых, теми техническими характеристиками, которыми обладает С-400, не может похвастаться больше ни один комплекс в мире. Даже приблизиться по своим возможностям к «Триумфу» сегодня никто не может», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Как ранее обратил внимание главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский , С-400 все-таки является комплексом нового поколения, который может работать как по аэродинамическим целям, типа самолета, так и выполнять функции противоракетной обороны. Его популярность в мире Мураховский связывает с успешным использованием комплекса в ходе сирийского конфликта.

Попытка одурачить Турцию

«Франко-итальянские системы SAMP/T, хотя и несколько лучше американских комплексов Patriot, все равно уступают «Триумфам» по характеристикам где-то вполовину. На характеристики европейских систем ПВО очень сильно повлияла та политика, которую проводили американцы в отношении военно-промышленного комплекса стран НАТО. Наработки европейской военной промышленности были частично утрачены или приостановлены, поэтому им сложно всерьез конкурировать на мировом рынке.

Глава НАТО Йенс Столтенберг пытается продать Турции «черта в табакерке», когда говорит об обсуждении с Анкарой поставок американских систем Patriot и итало-французских комплексов SAMP/T вместо российских С-400 «Триумф». Они проигрывают по комплектации, по возможностям одновременного обстреливания целей, дальности их обнаружения и много чему еще. К тому же системы НАТО поставляются на колесных шасси чуть ли не гражданских грузовиков, выкрашенных в цвет хаки», — продолжает Алексей Леонков.

По мнению нашего собеседника, Турция вряд ли даст себя одурачить, и рискнет поменять уже твердый контракт на лучшие в мире комплексы ПВО на обещания НАТО о поставках своих систем. К тому же у Анкары уже был печальный опыт взаимодействия с США в вопросе поставок Patriot PAC-2. Изначально именно эти системы Турция должна была получить в ходе тендера на поставку систем ПВО дальнего радиуса действия. Но сделка в итоге не состоялась, так как американцы отказались делиться технологиями производства своего оружия. Наступать на те же самые грабли Анкара вряд ли захочет.