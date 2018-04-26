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Самолеты США в Сирии ослепли и оглохли
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Самолеты США в Сирии ослепли и оглохли 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сирии американские ВВС не могут в полной мере оказывать поддержку коммандос из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ блокируют каналы связи сухопутных подразделений с ударными самолетами и вертолетами. Об этом сообщает издание The Drive.
Выступая на конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии, командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас отметил, что американская авиация работает в Сирии в очень "агрессивных условиях".
"Они проверяют нас каждый день, блокируют наши сообщения, отключают от связи наши штурмовики AC-130 и другие аппараты”, — заявил генерал.
Издание подчеркивает, что средства РЭБ опасны для AC-130, поскольку способны заблокировать каналы радиосвязи и передачи данных, которые позволяют пилотам координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.
Кроме того, подавление GPS-приемников также может непосредственно ухудшить способность боевых кораблей США точно атаковать крылатыми ракетами цели, а сухопутная армия не сможет применять высокоточные боеприпасы, в том числе GPS-наведением. Противники Пентагона в Сирии могут не только запеленговать излучатели систем наведения, но заглушая подлинный сигнал, подставить коммандос под удар соответственной авиации, а также перенаправить транспортные самолеты с грузами в другое место и препятствовать высадке парашютного десанта.
"В зависимости от того, насколько широко распространены и эффективны электронные атаки, они могут повлиять и на другие типы американских пилотируемых и беспилотных самолетов, работающих над Сирией", — считает Тони Томас.
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