Самолеты США в Сирии ослепли и оглохли

Сирии американские ВВС не могут в полной мере оказывать поддержку коммандос из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ блокируют каналы связи сухопутных подразделений с ударными самолетами и вертолетами. Об этом сообщает издание The Drive.

Выступая на конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии, командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас отметил, что американская авиация работает в Сирии в очень "агрессивных условиях".

"Они проверяют нас каждый день, блокируют наши сообщения, отключают от связи наши штурмовики AC-130 и другие аппараты”, — заявил генерал.

Издание подчеркивает, что средства РЭБ опасны для AC-130, поскольку способны заблокировать каналы радиосвязи и передачи данных, которые позволяют пилотам координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.

Кроме того, подавление GPS-приемников также может непосредственно ухудшить способность боевых кораблей США точно атаковать крылатыми ракетами цели, а сухопутная армия не сможет применять высокоточные боеприпасы, в том числе GPS-наведением. Противники Пентагона в Сирии могут не только запеленговать излучатели систем наведения, но заглушая подлинный сигнал, подставить коммандос под удар соответственной авиации, а также перенаправить транспортные самолеты с грузами в другое место и препятствовать высадке парашютного десанта.

"В зависимости от того, насколько широко распространены и эффективны электронные атаки, они могут повлиять и на другие типы американских пилотируемых и беспилотных самолетов, работающих над Сирией", — считает Тони Томас.