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Система залпового огня «Град» установлена на проспекте в Нижнекамске
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Система залпового огня «Град» установлена на проспекте в Нижнекамске 

Казанский репортер 2 часа назад
В Нижнекамске на проспекте Строителей установили образцы военной техники — бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) и самоходную реактивную систему залпового огня «ГРАД». Стоят машины у монумента воинам-интернационалистам.
По словам начальника отделения Воинского комиссариата по Нижнекамскому району Газинура Ситдикова, технику привезли из Тоцкого Оренбургской области и Сердобска Пензенской области.
«Техника была в строю, много лет служила в Вооруженных силах. Доставили машины в 2012-13 годах, после чего мы занимались их подготовкой», — доложил Ситдиков.
За установкой машин наблюдали горожане.
«Мы — дети войны. Я родился в 40-м году. Видел, конечно, и очень рад, что на День победы такой памятник. Это для города большой подарок», — цитирует слова нижнекамского пенсионера Рустема Шакирова телеканал НТР.
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