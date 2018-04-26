Система залпового огня «Град» установлена на проспекте в Нижнекамске

Нижнекамске на проспекте Строителей установили образцы военной техники — бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) и самоходную реактивную систему залпового огня «ГРАД». Стоят машины у монумента воинам-интернационалистам.

Сердобска Пензенской области. По словам начальника отделения Воинского комиссариата по Нижнекамскому району Газинура Ситдикова, технику привезли из Тоцкого Оренбургской области

«Техника была в строю, много лет служила в Вооруженных силах. Доставили машины в 2012-13 годах, после чего мы занимались их подготовкой», — доложил Ситдиков.

За установкой машин наблюдали горожане.