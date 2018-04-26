Новая межконтинентальная ракета США поразила цель

США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, стартовавшей с военной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщила пресс-служба военно-воздушных сил США.

Запуск был признан успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель, передает РИА «Новости»

В пресс-службе уточнили, что ракета не была оснащена боевой частью.

Напомним, в прошлом году США провели не менее четырех пусков МБР Minuteman III.