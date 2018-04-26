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Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
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США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Соединенные Штаты провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, стартовавшей с военной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщила пресс-служба военно-воздушных сил США.
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Запуск был признан успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель, передает РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что ракета не была оснащена боевой частью.
Напомним, в прошлом году США провели не менее четырех пусков МБР Minuteman III.
Отметим, что Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Всего у Соединенных Штатов 450 таких ракет. Однако в августе 2017 года Пентагон заключил контракты на разработку технологий для создания межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.
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