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В Британии назвали российское оружие «Судного дня»
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В Британии назвали российское оружие «Судного дня» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российский подводный беспилотник «Статус-6», несущий ядерную боеголовку мощностью 20-50 мегатон, способен разрушить большие прибрежные города — фактически он является оружием «Судного дня», пишет в среду британское издание Business Insider.
В статье отмечается, что взрыв «Статуса-6» в океане приведет к возникновению цунами высотой около ста метров, способное разрушить прибрежные города. Впоследствии должно последовать выпадение радиоактивных осадков и массовое поражение прибрежных территорий — которое может еще больше усилиться в случае соответствующего направления ветра.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ввиду уникальной мощности «Статуса-6» его применение возможно только в исключительных ситуациях, когда перед страной стоит угроза полного уничтожения. «Это вооружение исключительно для обороны», — подчеркнул он.
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