В Британии назвали российское оружие «Судного дня»

Российский подводный беспилотник «Статус-6», несущий ядерную боеголовку мощностью 20-50 мегатон, способен разрушить большие прибрежные города — фактически он является оружием «Судного дня», пишет в среду британское издание Business Insider.

В статье отмечается, что взрыв «Статуса-6» в океане приведет к возникновению цунами высотой около ста метров, способное разрушить прибрежные города. Впоследствии должно последовать выпадение радиоактивных осадков и массовое поражение прибрежных территорий — которое может еще больше усилиться в случае соответствующего направления ветра.