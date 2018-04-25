В Британии назвали российское оружие «Судного дня» 

Российский подводный беспилотник «Статус-6», несущий ядерную боеголовку мощностью 20-50 мегатон, способен разрушить большие прибрежные города — фактически он является оружием «Судного дня», пишет в среду британское издание Business Insider.
В статье отмечается, что взрыв «Статуса-6» в океане приведет к возникновению цунами высотой около ста метров, способное разрушить прибрежные города. Впоследствии должно последовать выпадение радиоактивных осадков и массовое поражение прибрежных территорий — которое может еще больше усилиться в случае соответствующего направления ветра.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ввиду уникальной мощности «Статуса-6» его применение возможно только в исключительных ситуациях, когда перед страной стоит угроза полного уничтожения. «Это вооружение исключительно для обороны», — подчеркнул он.