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Танки ЧТЗ готовятся к параду Победы
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Танки ЧТЗ готовятся к параду Победы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу, — рассказали „АиФ-Челябинск“ в пресс-службе ЧТЗ. — Поэтому ежегодно к майским праздникам они „вспоминают“ свои ходовые навыки, участвуя в торжественном построении войск Челябинского гарнизона. К праздничному маршу готовятся заранее, чтобы подойти к нему во всеоружии, быть способными „без запинки“ преодолеть намеченный для них маршрут».
Вскоре танкам предстоит обкатка: они проедут по заводской территории, чтобы проверить боевые машины на ходу. Пройдут необходимую тренировку и экипажи. Им важно убедиться, что все три гусеничных раритета легко заводятся и послушны в управлении.
Рассмотреть исторические машины Танкограда и увидеть их на ходу можно будет 7 мая на площади Революции, где в 19.00 начнется генеральная репетиция.
Завершающим этапом подготовки машин станет мойка, при необходимости — покраска. При этом имена ее создателей — выдающихся конструкторов Танкограда — по-прежнему останутся на броне гусеничных реликвий. Это руководивший разработкой самоходки Лев Троянов, автор концепции танка ИС-3 Михаил Балжи и главный конструктор по двигателям Иван Трашутин, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки. Именными музейные машины предприятия стали к 70-летию Победы, и с тех пор гордо несут на своих башнях известные фамилии.
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