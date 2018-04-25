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Названо российское оружие «Судного дня»
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Великобритания назвала российское оружие «Судного дня» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: «Первый канал»
Создаваемый Россией подводный аппарат «Статус-6», оснащенный мощной ядерной боеголовкой, способен разрушить большие прибрежные города. Фактически он является устройством «Судного дня», пишет британское издание Business Insider.
В публикации отмечается, что взрыв в подходящем районе океана «Статуса-6», оснащенного боеголовкой мощностью 20-50 мегатонн, приведет к возникновению цунами высотой около ста метров, разрушающих прибрежные города. Впоследствии прогнозируется выпадение радиоактивных осадкой и массовое поражение прибрежных территорий. Радиационное поражение территорий, полагают в издании, еще больше усилится в случае соответствующего направления ветра.
В ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации «Статуса-6», показанные на совещании у президента России Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для поражения объектов экономики противника. В России американским ответом на «Статус-6» считают программу Hunter.
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