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«Адмирал Кузнецов» оснастят новыми системами ПВО
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«Адмирал Кузнецов» при модернизации оснастят новыми системами ПВО 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Начало ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» запланировано на май, в ходе модернизации корабль получит новые системы ПВО, в частности «Панцирь-М», сообщил заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.
«У него будет улучшена противовоздушная оборона, поставлены новые комплексы «Панцирь» морского исполнения. Кроме того, там будет поменяно энергетическое оборудование — новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления и так далее», — отметил Бурсук, передает ТАСС.
Он добавил, что «флот надеется получить его (авианосец) обратно» в 2021 году.
Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов также сообщил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2021 году.
В понедельник стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
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