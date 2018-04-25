ВМФ России получит первый «Борей-А» в 2019 году

ВМФ России получит стратегическую атомную подлодку "Князь Владимир" — первую субмарину типа "Борей-А" — в 2019 году позже запланированного срока. Об этом журналистам сообщил в среду заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук

Ранее ожидалось, что подлодка будет сдана флоту в 2017 году, однако затем срок ее передачи был передвинут на 2018 год.

"Да (в 2019 году — прим. ТАСС). Кораблю предстоит расширенный комплекс испытаний, в том числе тех, которые раньше не проводились", — сказал он, добавив, что флот должен получить корабль, который полностью готов выполнять задачи по предназначению.

Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году и спущен на воду 17 ноября 2017 года. Он стал четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".