В ОЗХО не нашли химоружия в центре Барза в Дамаске

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие какого-либо химического оружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске.
«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», — сказал он.
Отмечается, что США полагают, что в данном центре велась разработка отравляющих веществ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.