Ещё
В ОЗХО не нашли химоружия в центре Барза в Дамаске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генштабе заявили, что в ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в центре Барза в Дамаске 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Reuters
Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие какого-либо химического оружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске.
«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», — сказал он.
Отмечается, что США полагают, что в данном центре велась разработка отравляющих веществ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.
RT на русском: последние новости
Генштаб: только 22 из заявленных США и союзниками 105 ракет поразили объекты в Сирии Эксперт оценил сообщения о занижении Пентагоном характеристик российских систем ПВО Каким потенциалом обладают американские разработки по гиперзвуку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру343
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»193
«Томагавки» прилетели в Москву97
Украинцы сгубили гордость советской промышленности
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение