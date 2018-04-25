За С-400 выстроилась очередь

Несмотря на сильную конкуренцию, спрос на российские системы ПВО в мире очень высок. Особенно популярна на международном рынке ЗРС С-400.

Сейчас, сообщил он в беседе с агентством "Интрефакс", с потенциальными покупателями ЗРК ведутся переговоры. Всего за 15 лет Россия продала свои комплексы ПВО тридцати государствам.

Дмитрий Шугаев отметил, что хотя на рынке представлен очень широкий выбор подобной техники, спрос на российские ПВО остается устойчивым. И вряд ли зарубежным конкурентам удастся потеснить их.

Глава ФСВТС уверен, что по своим характеристикам и цене отечественная техника превосходит мировые аналоги.

Справка "РГ"

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в экспортной версии "Триумф") был принят на вооружение в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Дальность поражения аэродинамических целей — до 400 километров. Может С-400 подбивать и низколетящие цели — от 5 метров.