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«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
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«Российское оружие разрушит всю Северную Америку» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: flickr.com
Ядреное оружие РФ, которое будет размещено на подводных беспилотных аппаратах, сможет разрушить города, которые расположены в прибрежной зоне. Такое предположение высказали американские СМИ. По их версии, «Статус-6», который разрабатывается в России, сможет спровоцировать взрыв при помощи боеголовки мощностью 50 мегатонн. Его сила будет сравнима с цунами в Японии, произошедшем в 2011 году. Взрыв, в свою очередь, спровоцирует гигантскую волну с облучённой морской воды, сообщает Business Insider.
Глупая страшилка или оружие Судного дня? Эксперты о «Статусе-6» Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что «Статус-6» может разрушить не только прибрежные города, но и весь североамериканский континент (слушайте аудио).
«Что касается системы «Статус-6» и бомбы особо большого калибра. Она может быть использована для нанесения физико-геологических последствий, которые способны потом нанести большой ущерб. Если удар такой бомбой будет нанесён в районе разломов в Сан-Андреас, Сан-Бернардино, Сан-Хасинто, они могут инициировать вулканическую деятельность разломов. Западное побережье США физически погибнет. Также она может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведёт к уничтожению североамериканского континента. Континент останется, но жизни там не будет никакой. Да, «Статус-6» — это оружие Судного дня. Его применение будет означать, что североамериканский континент вместе со всей жизнью исчезнет», — заверил НСН Сивков.
Напомним, ранее американские СМИ предположили, что «Статус-6» будет использовать «кобальтовую бомбу», чтобы разносить радиоактивные частицы на тысячи километров. Однако ранее Константин Сивков в эфире НСН предположил, что использование кобальта в воде нецелесообразно.
О разработке «Статуса-6» стало известно в 2015 году в результате утечки информации: СМИ получили фотографию с презентации проекта, состоявшегося на встрече главы РФ Владимира Путина с представителями оборонной промышленности и Минобороны.
Национальная Служба Новостей: последние новости
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