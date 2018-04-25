В Новочеркасске на военном параде 9 мая покажут С-300 и «Панцири-С»

Десятки единиц современной военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 "Фаворит" и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" покажут на военном параде 9 мая в Новочеркасске . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. "В состав механизированной колонны на параде в Новочеркасске включено около 40 единиц военной техники, в том числе современные средства ПВО — ЗРС С-300 "Фаворит" и ЗРПК "Панцирь-С", — отметил Астафьев. Жители казачьей столицы в День Победы также увидят бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3 и реактивные системы залпового огня "Град-М", В параде примут участие около 700 военных и 500 представителей других структур. В частности, в одном строю с представителями Минобороны пройдут парадные расчеты Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, юнармейцев, сводные батальоны Северо-Кавказского округа Росгвардии и Южного спасательного центра МЧС России. Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Астрахани, Астафьев напомнил, что 9 мая на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдут 10 парадов в городах-героях Волгограде Керчи , а также Ростове-на-Дону, Владикавказе Симферополе и Новочеркасске. Всего к проведению праздничных мероприятий в Южном военном округе привлекут более 24 тыс. военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств, также задействуют более 350 единиц боевой техники.