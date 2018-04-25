Пентагон: США намерены консолидировать разработку гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Пентагон планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия в США. Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондент ТАСС, первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

У него поинтересовались, не собирается ли американское военное ведомство свести воедино разрозненные усилия, направленные на разработку гиперзвукового оружия. «План в этом и заключается», — ответил первый заместитель шефа Пентагона. В связи с этим он уточнил, что первые конкретные шаги в данном направлении уже сделаны заместителем министра обороны Майклом Гриффином, который курирует сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В 2005-2009 годах Гриффин возглавлял Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Доктор Гриффин передал мне на прошлой неделе 80% план, охватывающий 10 технических сфер и прописывающий, какие испытания мы должны провести в период до 2023 года, чтобы обеспечить [оперативные] возможности [в плане создания гиперзвукового оружия] в течение следующих 10 лет", — заявил Шанахан. При этом он уточнил, что Гриффин «рассчитывает окончательно завершить разработку этого [плана] в июле».

"Это будет «дорожная карта» по гиперзвуку, план создания прототипов гиперзвуковых [вооружений]. Думаю, «дорожная карта» — это верная характеристика", — подчеркнул первый замминистра обороны США. Как он пояснил, «причина, по которой данный вопрос столь важен, заключается в том, что» составление такой «дорожной карты» в области производства гиперзвукового оружия связано в том числе с формированием будущих проектов бюджета Пентагона. Согласно изложенным Шанаханом сведениям, эта «дорожная карта» будет учитываться при составлении внутренних бюджетных запросов на 2020-2025 финансовые годы, отправляемых видами Вооруженных сил (ВС) на рассмотрение министра обороны США.

Речь идет о «консолидации деятельности и выборе приоритетов», сказал про эту «дорожную карту» Шанахан.

Как подтвердил в марте директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер, разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей вверенной ему структуры, которая занимается данной деятельностью вместе с ВВС, NASA, сухопутными войсками и ВМС. Уокер пообещал, что в 2019 году в США состоятся многочисленные испытания такого оружия. В свою очередь заместитель председателя Комитета начальников штабов американских ВС генерал Пол Селва в январе признал, что США уступили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия России и Китаю. Селва поведал, что деятельность по разработке гиперзвукового оружия сконцентрирована в США в трех центрах, принадлежащих DARPA, ВМС и еще в одном, назвать который он отказался.