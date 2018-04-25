США намерены консолидировать разработку гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 25 апреля. / ТАСС /. Пентагон планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия в США . Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

У него поинтересовались, не собирается ли американское военное ведомство свести воедино разрозненные усилия, направленные на разработку гиперзвукового оружия. «План в этом и заключается», — ответил первый заместитель шефа Пентагона. В связи с этим он уточнил, что первые конкретные шаги в данном направлении уже сделаны заместителем министра обороны Майклом Гриффином, который курирует сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В 2005-09 годах Гриффин возглавлял Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

"Доктор Гриффин передал мне на прошлой неделе 80-процентный план, охватывающий 10 технических сфер и прописывающий, какие испытания мы должны провести в период до 2023 года, чтобы обеспечить [оперативные] возможности [в плане создания гиперзвукового оружия] в течение следующих 10 лет", — заявил Шанахан. При этом он уточнил, что Гриффин «рассчитывает окончательно завершить разработку этого [плана] в июле».

"Это будет «дорожная карта» по гиперзвуку, план создания прототипов гиперзвуковых [вооружений]. Думаю, «дорожная карта» — это верная характеристика", — подчеркнул первый замминистра обороны США. Как он пояснил, «причина, по которой данный вопрос столь важен, заключается в том, что» составление такой «дорожной карты» в области производства гиперзвукового оружия связано в том числе с формированием будущих проектов бюджета Пентагона. Согласно изложенным Шанаханом сведениям, эта «дорожная карта» будет учитываться при составлении внутренних бюджетных запросов на 2020-25 финансовые годы, отправляемых видами Вооруженных сил (ВС) на рассмотрение министра обороны США.

Речь идет о «консолидации деятельности и выборе приоритетов», сказал про эту «дорожную карту» Шанахан.