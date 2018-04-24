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США безразличны поставки С-300 в Сирию
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В США выразили безразличие к поставкам С-300 в Сирию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Поставка зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии вряд ли сможет остановить удар американской крылатой ракеты, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
Российские С-300 предназначены для перехвата ракет средней и большой дальности, тогда как американские «Томагавки» и другие крылатые ракеты, отмечает эксперт, «летают на чрезвычайно малых высотах, их чрезвычайно сложно обнаружить, отслеживать и перехватывать, за исключением очень коротких расстояний, из-за кривизны Земли и таких ландшафтов, как холмы, горы и долины».
Повысить чувствительность наземных радаров можно было при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, однако, полагает Маджумдар, Россия вряд ли передаст Сирии такую машину.
«Даже если бы Москва приступила к доставкам системы С-300 режиму [президента Сирии Башара] Асада, российское оружие вряд ли сможет остановить американский удар крылатой ракетой», — заключает эксперт.
По данным газеты «Коммерсантъ», Россия в ближайшее время на безвозмездной основе может поставить С-300 в Сирию. Издание The Drive не исключает, что данные зенитно-ракетные комплексы уже поставлены ближневосточной стране. Дамаск просил С-300 у Москвы еще в 2010 году, но последняя отказала в поставках.
Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Целью атаки были названы объекты, которые, предположительно, имели отношение к производству и хранению в республике химического оружия. Россия не согласилась с оценкой эффективности удара, представленной западными странами.
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