БТР-80 превратили в «двухэтажного» бронированного монстра войны

В самом деле, машина выглядела очень необычно: она получила «двухэтажный» модуль вооружения. «Первый этаж» представлял собой башню от боевой машины пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 «Гром» и спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм. «Вторым этажом» на крыше установили закрытую кабину с пулеметом.

Ходовую часть защитили бронированными экранами, а носовую — противокумулятивными решетками.

Бронемашина активно участвовала в боевых действиях, в том числе в городских условиях.

На фотографиях видно, что на бэтээре отсутствует водомет. Дело в том, что с самого начала эта техника была оптимизирована для действий в пустынной местности. Во время переделки на ремонтном предприятии в украинском Николаеве «восьмидесятки» лишили возможности преодолевать водные преграды вплавь и навесили на них дополнительную броню.

Чтобы характеристики подвижности остались на прежнем уровне, двигатель мощностью 260 л.с. заменили на 300-сильный. Также доработали систему подкачки колес.