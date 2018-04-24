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БТР-80 превратили в «двухэтажного» бронированного монстра войны
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БТР-80 превратили в «двухэтажного» бронированного монстра войны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В самом деле, машина выглядела очень необычно: она получила «двухэтажный» модуль вооружения. «Первый этаж» представлял собой башню от боевой машины пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 «Гром» и спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм. «Вторым этажом» на крыше установили закрытую кабину с пулеметом.
Ходовую часть защитили бронированными экранами, а носовую — противокумулятивными решетками.
Бронемашина активно участвовала в боевых действиях, в том числе в городских условиях.
На фотографиях видно, что на бэтээре отсутствует водомет. Дело в том, что с самого начала эта техника была оптимизирована для действий в пустынной местности. Во время переделки на ремонтном предприятии в украинском Николаеве «восьмидесятки» лишили возможности преодолевать водные преграды вплавь и навесили на них дополнительную броню.
Чтобы характеристики подвижности остались на прежнем уровне, двигатель мощностью 260 л.с. заменили на 300-сильный. Также доработали систему подкачки колес.
Всего Ирак получил 100 таких БТР-80 нескольких модификаций. Часть из них была потеряна в боях с террористами, однако несколько десятков машин продолжают оставаться в строю.
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