Легендарный танк ИС-3 впервые появится на параде Победы в Петербурге

Советский тяжелый танк ИС-3, прозванный в народе «Щукой», впервые примет участие в военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге , приуроченном к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают «Невские новости», колонну боевой техники возглавят ИС-3, Т-34-76 и Т-34-85. Танки были полностью починены военными ремонтниками, у ИС-3 был восстановлен механизм передвижения, силовая установка, приводы органов управления были отрегулированы.

ИС-3 начал конструироваться летом 1944 года и к маю 1945 года первая опытная партия покинула цеха заводов. ИС значит Иосиф Сталин, а номер 3 –номер серийной модели машин данного семейства.