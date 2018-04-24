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В Волгограде военные проведут две репетиции парада Победы
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В Волгограде военные проведут две репетиции парада Победы 

АиФ Волгоград 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
3 и 5 мая на площади Павших Борцов в Волгограде в 19:00 будут проходить репетиции парада Победы.
Как отмечает корреспондент «АиФ-Волгоград» в мероприятиях примет участие 1 500 военных. Отметим, что 5 мая репетиция будет включать в себя проход техники. В какое время из-за этого власти перекроют площадь Павших борцов, пока не сообщается. Добавим, что на параде волгоградцы смогут увидеть 30 единиц техники: реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», раритетные автомобили «Виллис» и «ГАЗ», мотоцикл времен Великой Отечественной войны М-72. Возглавит колонну танк Т-34.
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