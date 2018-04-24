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Пентагон уличили во лжи о российской ПВО
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Пентагон уличили во лжи о российской ПВО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Пентагон поставил под сомнение эффективность российской системы противовоздушной обороны в попытке отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет National Interest со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, США и их союзники при этом инвестируют сотни миллиардов долларов, чтобы обойти российские ПВО и убедить Анкару не покупать С-400.
Эксперты считают, что на заседании сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона расскажут об угрозах С-300 и С-400, чтобы оправдать свои бюджеты.
Ранее, 14 апреля, американские военные заявили, что во время ракетного удара по объектам на территории Сирии не зафиксировали активности средств российской противовоздушной обороны, дислоцированных в республике.
Удар нанесли США, Великобритания и Франция. Применялись морские и воздушные носители крылатых ракет. Сирийские власти утверждают, что им удалось сбить большинство ракет на подлете к целям.
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