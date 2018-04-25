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Новый противоминный «Иван Антонов» спустят на воду
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Новый противоминный «Иван Антонов» спустят на воду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба ВМФ РФ
Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Иван Антонов" проекта 12700 в среду спустят на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Двадцать пятого апреля на АО "Средне-Невский судостроительный завод" состоится торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны "Иван Антонов" (проект 12700 "Александрит")", — сообщает завод.
Ранее сообщалось, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, мичмана Героя Советского Союза Ивана Антонова.
Корабль проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.
При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ.
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