Новый противоминный «Иван Антонов» спустят на воду

"Двадцать пятого апреля на АО "Средне-Невский судостроительный завод" состоится торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны "Иван Антонов" (проект 12700 "Александрит")", — сообщает завод.

Ранее сообщалось, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, мичмана Героя Советского Союза Ивана Антонова.

Корабль проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.