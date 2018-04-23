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В России создадут подводный беспилотник
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В России в течение двух лет создадут подводный беспилотник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В течение двух лет в России будет создан подводный беспилотный аппарат, который сможет погружаться на глубину 12 километров, сообщил в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"В течение двухлетнего срока мы отработаем и завершим строительство подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 12 километров", — сказал Рахманов.
По его словам, в настоящее время на КБ "Малахит" (Санкт-Петербург) фактически завершается создание подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 6 километров.
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