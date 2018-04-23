Проект БМ-13. Как русской «Катюше» противостояла немецкая «Визжащая Мими»

Легендарная «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии, в этом году впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы в Казани . «Катюша» — неофициальное собирательное название боевых машин реактивной артиллерии БМ-8 (82 мм), БМ-13 (132 мм) и БМ-31 (310 мм). Такие установки активно использовались СССР во время Великой Отечественной войны. Фактически, «Катюша» стала прародителем всей современной ракетной техники России . И именно эта машина совсем скоро снова встанет в строй на казанской площади Тысячелетия — здесь 9 мая состоится парад Победы. «Казанский репортер» приводит несколько фактов о «Катюше», которая в годы Великой Отечественной войны по праву считалась оружием небывалой силы. Дальность полета снаряда «Катюши» достигала восьми с половиной километров, а температура в эпицентре взрыва — полутора тысяч градусов. При этом, секретное оружие оказалось довольно простым. Машина состоит из рельсовых направляющих и устройства их наведения. Для наводки предусмотрены поворотный и подъёмный механизмы, а также артиллерийский прицел. В задней части машины — два домкрата, обеспечивающие большую устойчивость при стрельбе. На одной машине могло размещаться от 14 до 48 направляющих.

Немцы неоднократно пытались захватить образец русской «Катюши», однако любом экипажу машины было ясно: оружие не должно достаться врагу. Все БМ были оснащены механизмом самоликвидации. Стоит отметить, что немецкие Nebelwerfer превосходили «Катюшу» по точности. На самом деле, советские военные имели дело с площадным оружием, допускавшим очень большой разброс снарядов по местности. Именно поэтому при вдвое меньшем заряде, поражающее воздействие на небронированную технику и живую силу было намного сильнее, чем у Nebelwerfer. Достигнуть подобных показателей удалось путём увеличения газового давления взрыва из-за встречного движения детонации.

Легенд происхождения прозвища «Катюши» несколько. Одни говорят, что имя выбрали по названию ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского «Катюша». Другие настаивают, что наименование связано с индексом «К» на корпусе миномёта — установки выпускались заводом имени Коминтерна. Третьи вспоминают легенду о девушке-партизанке, прославившейся уничтожением значительного количества гитлеровцев. Звали ее, конечно, Катюша. Еще одна версия имеет испанские корни — опытная эскадрилья бомбардировщиков СБ (командир Дояр) в боях на Халхин-Голе была вооружена реактивными снарядами РС-132, и эти самолёты иногда называли «Катюшами» — прозвище было получено ими в ходе гражданской войны в Испании . Наконец, следует знать, что на реактивных снарядах машины была маркировка «КАТ» — «Костикова автоматический термитный». Вот еще один корень КАТюши.

Первые две пусковые установки БМ-13 на шасси машин ЗИС-6 были изготовлены 27 июня 1941 года в Воронеже, на заводе имени Коминтерна. С момента появления реактивной артиллерии, её формирования находились в подчинении Верховного Главного Командования. Они использовались для усиления стрелковых дивизий, оборонявшихся в первом эшелоне, что существенно увеличивало огневую мощь и устойчивость в обороне. Уже к 1941 году количество реактивной артиллерии в войсках значительно возросло и достигало 5—10 дивизионов в составе армий, действовавших на главном направлении.