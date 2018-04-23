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Индия вооружится лицензионными «калашниковыми»
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Индия вооружится лицензионными «калашниковыми» 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Министерство обороны Индии планирует производить по лицензии модернизированные автоматы Калашникова АК-103, сообщает британское издательство Jane’s. По сообщениям источников, для завершения сделки по этому вопросу в апреле Москву посетит делегация представителей индийского оборонного ведомства и государственного оружейного концерна. Как отмечает издание, сделка станет частью инициативы индийских властей под названием «Делай в Индии».
Министерство обороны Индии планирует производить по лицензии модернизированные автоматы Калашникова АК-103, сообщает британское издательство Jane’s. Производство АК-103 должно покрыть требования индийской армии на приобретение 768 тыс. автоматических винтовок.
По сообщениям источников в индийской военной промышленности, для этих целей делегация представителей индийского Министерства обороны и государственного оружейного концерна Ordnance Factory Board в апреле посетит Россию, чтобы ознакомиться с производством автоматов Калашникова в Ижевске и завершить сделку, касающуюся этих вооружений.
Как сообщается, предложение разместить производство АК-103 в Индии было принято индийской армией после «длительных обсуждений» между российскими официальными лицами и министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман в ходе её визита в Москву в начале апреля. Эта сделка станет частью инициативы индийских властей под названием «Делай в Индии»*.
Как отмечает издание, автоматы АК-103 призваны заменить «национальную» автоматическую винтовку INSAS, поступившую на вооружение страны в 1990-х годах, но окончательно признанную «не соответствующей оперативным требованиям» в 2010-м.
Министерство обороны Индии предложило производить автоматы на двух совместных предприятиях концерна «Калашников» и ОFB, что, по мнению автора статьи, свидетельствует об отказе от планов по передаче части производства автоматического оружия индийским частным предприятиям.
При этом Министерство обороны Индии продолжает проведение тендера на закупку 72 400 автоматических винтовок для удовлетворения «срочных оперативных нужд» индийской армии. В частности, это касается частей, ведущих бои с повстанцами на приграничных территориях. Представители индийских вооружённых сил ожидают получить ответы потенциальных поставщиков к 8 мая, поле чего планируется провести техническую оценку и испытания на совместимость, однако, по признанию представителей оборонного ведомства, проведение торгов может существенно затянуться.
* «Делай в Индии» — программа, обнародованная премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2014 году, по стимулированию производства и инноваций в стране (прим. ИноТВ).
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