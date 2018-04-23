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В Казани на параде 9 мая впервые пройдёт техника военных лет
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В Казани на параде 9 мая впервые пройдёт техника военных лет 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Техника военных лет: танк Т-34, танк ИС-3, «Катюша» и шесть мотоциклов будут впервые участвовать в параде в Казани в честь 73-й годовщины Победы, стало известно на деловом понедельнике в мэрии города.
«По инициативе руководства Танкового училища корпуса этой техники были получены из Новосибирска и восстановлены, поставлены на ход», — сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.
В параде в Казани 9 мая на площади Тысячелетия будут участвовать 2 тысячи военнослужащих, а в торжественном прологе — 2 тысячи артистов.
Напомним, георгиевские ленты в Казани начнут раздавать 24 апреля в парке Горького.
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