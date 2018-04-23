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Польша нашла защиту от российских ракет
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NI рассказал, как Польша будет защищаться от российских ракет и самолетов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В случае войны с Россией Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишет National Interest.
Издание отмечает, что небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми национальными разработками.
При этом страна до сих пор задействует зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в середине 1940-х годов. Также используется зенитная установка ЗУ-23-2, которую в СССР приняли на вооружение еще в 1960 году. Тем не менее в эту боевую машину добавили электропривод и систему управления огнем.
National Interest также напоминает, что в скором времени польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Как отмечают эксперты, нововведение может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставке польской стороне комплексов ПВО Patriot. Согласно документу, Польша получит комплексы до 2022 года. Планируется, что в 2021-2022 годах США поставят союзнику две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
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