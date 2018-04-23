Польша нашла защиту от российских ракет

NI рассказал, как Польша будет защищаться от российских ракет и самолетов

В случае войны с Россией Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишет National Interest.

Издание отмечает, что небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми национальными разработками.

При этом страна до сих пор задействует зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в середине 1940-х годов. Также используется зенитная установка ЗУ-23-2, которую в СССР приняли на вооружение еще в 1960 году. Тем не менее в эту боевую машину добавили электропривод и систему управления огнем.

National Interest также напоминает, что в скором времени польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Как отмечают эксперты, нововведение может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.