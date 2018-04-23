Русский могильщик

В докладе «Возможности глобального противодействия в космосе: оценка по данным из открытых источников», подготовленном фондом «За безопасный мир», оружие, предназначенное для поражения околоземных искусственных спутников, включает в себя пять категорий: наземное (туда же входит морское), орбитальное, радиоэлектронное, направленной энергии и кибернетическое. В отчете «Оценка космических угроз — 2018», составленном Центром стратегических и международных исследований, противоспутниковое оружие включает в себя четыре типа: кинетическое физическое, некинетическое физическое, электронное и кибернетическое. Фактически две классификации совпадают, перехватчики наземного и орбитального базирования есть оружие кинетического воздействия, а средства направленной энергии — некинетического.

Во втором докладе основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, считаются Китай, Россия, Иран Северная Корея . В первом отчете, кроме перечисленных государств, также описываются противоспутниковые возможности США и Индии. Однако везде именно Китай и Россия называют странами, располагающими самыми широкими возможностями по уничтожению спутников.

Российское орбитальное противоспутниковое оружие основано на советских вооружениях времен холодной войны. Именно в 1980-х, когда США анонсировали программу «Стратегическая оборонная инициатива», в СССР испытали ключевые противоспутниковые технологии, которые оставались фактически невостребованными в 1990-е годы, однако получили вторую жизни в течение последних двадцати лет.

Однако исторически первое противоспутниковое оружие Советский Союз протестировал в рамках программы «Истребитель спутников», запущенной еще в 1950-х. Система предполагала выведение ракетами-носителями семейств Р-7 или Р-36, стартующими с Байконура , космической шрапнели, которая после маневров на орбите приближается к цели на расстояние около 50 метров, после чего взрывается, выбрасывая в окружающее пространство множество мелких осколков. Недостатками системы считалось то, что для достижения орбиты поражаемого космического аппарата спутнику-перехватчику требовалось до нескольких часов, за которые цель могла успеть скорректировать собственную траекторию движения.

В рамках программы «Истребитель спутников» с 1960-х по 1980-е годы осуществлено около двадцати упешных перехватов целей. Перехватчики первого поколения работали на высоте от 150 до 1600 километров. Перехватчики второго поколения достигали 2200 километров, сократилось время подлета к цели, вероятность ее поражения выросла до 70-80 процентов. В 1983 году СССР, пожелав наладить диалог с США после анонсирования последними «Стратегической оборонной инициативы», в одностороннем порядке обязался не испытывать противоспутниковое оружие.

Однако фактически нет гарантий того, что Советский Союз не продолжил работы по противоспутниковому оружию, хотя бы потому, что в СССР (и потом Россия) в первой половине 1990-х протестировали космическую систему противоракетной обороны «Наряд», которая прошла два суборбитальных испытания и один орбитальный. В качестве носителя перехватчика использовалась двухступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета УР-100 с дополнительной третьей ступенью (разгонным блоком «Бриз-К»). В ходе орбитальных испытаний системы «Наряд» ракета вывела два космических аппарата, один из которых, предположительно, был быстро фрагментировавшийся после выведения на орбиту спутник-перехватчик.

Примечательно, что в дальнейшем компоненты системы «Наряд» нашли мирное применение: УР-100 была преобразована в конверсионные ракеты-носители легкого класса «Стрела» и «Рокот», а на базе «Бриз-К» были созданы разгонники «Бриз-КМ» (для «Рокотов») и «Бриз-М» (для носителей семейств «Протон» и «Ангара»).

Современная Россия фактически не проводит опыты по уничтожению спутников кинетическими методами, предпочитая экспериментировать с маневрирующими космическими аппаратами. Одна из причин этого заключается в нежелании загрязнять околооземное пространство космическим мусором. Достаточно отметить, что после программы «Истребитель спутников» на околоземной орбите оказалось, по разным данным, до 900 обломков космических аппаратов диаметром больше 10 сантиметров. От разорвавшегося спутника-перехватчика системы «Наряд» остались восемь осколков.

Первый известный за последние два десятилетия запуск российского маневрирующего спутника мог состояться еще в декабре 2013 года, когда с Плесецка стартовал «Рокот» с «Бризом-КМ». Тогда Минобороны России заявило об успешном отделении от разгонного блока трех спутников, в то время как Пентагон зафиксировал еще четвертый космический аппарат («Космос-2491»). В мае 2014 года состоялся очередной пуск «Рокота», и российские военные вновь заявили о выведении трех космических аппаратов, тогда как астрономы-любители обнаружили четвертый спутник («Космос-2499»). В июне того же года «Космос-2499» начал перемещаться на орбиту «Бриз-КМ», в ноябре оказавшись всего в километре от разгонного блока. «Космос-2491» и «Космос-2499» передают сигналы на одинаковых радиочастотах, поскольку, предположительно, построены на одной и той же микроспутниковой платформе. «Космос-2499» совершал маневры вокруг «Бриза-КМ» вплоть до марта 2016 года.

В марте 2015 года с Плесецка состоялся еще один пуск «Рокота» с «Бризом-КМ», на этот раз Минобороны заявило, что вместе с тремя спутниками «Гонец-М» выводится секретная нагрузка («Космос-2504»). На орбите секретный спутник начал маневрировать в сторону разгонного блока, котрый внезапно занял более высокую орбиту. Отработавший элемент ракеты не в состоянии осуществлять такие маневры, которые можно объяснить лишь внешним воздействием. Вероятнее всего «Космос-2504» слегка столкнулся с «Бризом-КМ», поскольку на орбите в районе разгонника и секретного спутника не было зарегистрировано следов разрушения космических аппаратов. На этом маневры «Космос-2504» не закончились. В марте 2017 года российский спутник пролетел всего в двух километрах от одного из примерно трех тысяч фрагментов китайского метеоспутника Fengyun-1C, уничтоженного в 2007 году в ходе испытаний противоспутниковой ракеты.

В июне 2017 года стартовавший с Плесецка «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с двумя космическими аппаратами, один из которых, «Космос 2519», официально заявленный как спутник дистанционного зондирования Земли, совершил несколько маневров. В августе 2017 года российские военные заявили, что от «Космоса 2519» отделился спутник-инспектор «Космос 2521». В августе и сентябре 2017 года «Космос 2521» совершил несколько маневров, предположительно, с целью приблизиться к «Космосу 2486». В октябре 2017 года военные заявили, что миссия «Космос 2521» завершена, а спутник вернулся к «Космосу 2519». В том же месяце от «Космоса 2521» отсоединился еще один спутник «Космос 2523». В марте 2018 года «Космос 2521» начал удаляться от «Космоса 2519».

Между тем еще один российский спутник привлек внимание специалистов. Запущенный в сентябре 2014 года с Байконура на «Протон-М» с «Бризом-М» космический аппарат «Луч» («Олимп-К») совершил несколько маневров, в частности, в октябре 2014 года оказался в районе нахождения российского телекоммуникационного спутника «Экспресс АМ6», а в феврале 2015 года — недалеко от российского «Луча-5В». Но особое внимание западных специалистов «Луч» привлек в июне 2015 года, разместившись между спутниками Intelsat 7 и Intelsat 901 вплоть до сентября 2015 года.

Эксперты полагают, что российские спутники-инспекторы, скорее всего, предназначены для шпионажа и обслуживания дальних миссий Военно-морского флота России, однако в перспективе допускают использование в качестве перехватчиков или носителей систем радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время Россия активно развивает средства прямого удара, прежде всего противоспутниковые ракеты, которых, однако, недостаточно для поражения американских спутников, находящихся выше низкой околоземной орбиты. Тем не менее российские военные не оставляют усилий по модернизации советских систем, которые бы позволили поражать спутники противника, находящиеся на геостационарной орбите.

В настоящее время Россия располагает тремя комплексами, которые допускают применение в качестве противоспутниково оружия. Первый — это система A-235 «Нудоль», предназначенная (по разным данным) для перехвата объектов на высотах от 50 до 1000 километров. Второй — перехватчик воздушного базирования 30П6 «Контакт». И, наконец, третий — система противоракетной обороны нового поколения С-500. Все три комплекса способны уничтожать спутники, находящиеся в пределах низкой околоземной орбиты и, предположительно, не способны достичь геостационарных целей.

В основу А-235 положена советская система противоракетной обороны А-135 «Амур», впервые испытанная в 1978 году. Первоначально А-135 использовала противоракету дальнего перехвата 51Т6 «Азов» (Gorgon по классификации НАТО ), затем — противоракету ближнего перехвата 53Т6 (Gazelle). В настоящее время А-135 заменяется на А-235, разработка которой началась еще в 1970-х годах, но в 1990-х была приостановлена. Летные испытания «Нудоля» начались в 2010-х, система, предположительно, включает в себя три ракеты — ближнего перехвата ПРС-1М (45Т6), основанная на 53Т6, среднего 58Р6 и дальнего А-925 (фактически 51Т6). В период с августа 2014-го по март 2018-го было проведено шесть испытаний А-235, из которых четыре последних, вероятно, были успешными. Будут ли противоракеты «Нудоля» оснащены ядерными боеголовками, остается открытым вопросом. Развертывание системы запланировано на конец 2018-го — начало 2019-го.

Большой интерес представляет система «Контакт». Работы над ней начались в 1980-х годах. Система предполагала уничтожение спутников и баллистических целей при помощи трехступенчатой ракеты с кинетическим перехватчиком 79М6 «Контакт», запускаемой с самолета-носителя МиГ-31Д. Первая ступень противоракты была способна достичь высоты 120-600 километров, вторая — 1500 километров. Система предполагала уничтожение не менее 24 спутников в течение 36 часов или 20-40 космических аппаратов за 24 часа.

Отдельные элементы системы «Контакт» были испытаны в 1980-е, в 1990-е разработку заморозили. Тогда же ряд компонентов системы был предложен Китаю и Индии. Работы над «Контактом» возобновились в 2000-х. Российский комплекс «Кинжал», включающий гиперзвуковую аэробаллистическую ракету, предположительно, основан именно на наработках, используемых в «Контакте». Большинство элементов «Контакта» испытывались на полигоне Сары-Шаган ( Казахстан ). Стоит отметить, что комплекс «Кинжал» в настоящее время не заявляется в качестве противоспутникового оружия, однако, вероятно, допускает подобное применение. С другой стороны, в России, как заявляется, ведутся работы над мобильным противоспутниковым комплексом «Рудольф», который, вероятно, и будет представлять собой модернизированный «Контакт».

Средства радиоэлектронной борьбы предполагают вмешательство в работу приемников системы глобальной навигации GPS, мобильной связи, беспилотников, управляемых ракет и других высокоточных боеприпасов. Россия здесь считается одним из лидеров.

В 2016 году на территории страны было запланировано разместить около 250 тысяч глушителей сигналов GPS «Полюс-21» радиусом действия до 80 километров, что, как заявляется, уменьшило бы точность попадания в цель зарубежных крылатых ракет и беспилотников, оказавшихся в пределах России. Также в стране активно внедряются комплексы радиоэлектронного подавления, в частности Р-330Ж «Житель» и «Борисоглебск-2», рассчитанные в том числе и на глушение сигналов GPS. Более того, Р-330Ж «Житель» способен, как отмечают эксперты, заглушать сигналы и от спутников Inmarsat и Iridium . Также в России анонсированы работы по созданию мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».

Американские эксперты не нашли признаков испытаний российского лазерного оружия, размещаемого на самолетах или спутниках, однако отметили потенциальную способность страны к созданию подобных систем. Наиболее вероятной целью такой атаки в отношении спутников является прибор с зарядовой связью или комплементарная структура металл-оксид-полупроводник космического аппарата, работа которых временно нарушается под действием маломощного (около 10 ватт) лазерного излучения. Тем не менее конечная цель таких действий, ослепление спутника, достигается. Между тем более мощный лазер (40 ватт) способен вызвать необратимую деградацию оптики космического аппарата.

Для повреждения спутниковой платформы требуются еще более мощные лазеры, которые бы фактически нагревали электронику спутника и тем самым выводили ее из строя. Для этого лазер должен быть размещен непосредственно на орбите. Такие работы велись в СССР. В 1980-х была запущена программа, предусматривающая оснащение транспортного самолета Ил-76 (летающая лаборатория А-60) лазером. Самолет, предположительно, был утерян. Именно мегаваттный лазер планировалось вывести в 1987 году в ходе первого пуска советской сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Тогда полезная нагрузка «Скиф-ДМ» была утеряна. В настоящее время в России, предположительно, ведутся работы по созданию лазера воздушного базирования, выводящего из строя на короткое время оптику спутников противника.

Аналитики сходятся во мнении, что, работая над противоспутниковым оружием, Россия следует общемировой тенденции. Действительно, в мире превалирует точка зрения, согласно которой в войне будущего неизбежно будет задействован космос. Одним из факторов успеха в таком конфликте является так называемая опережающая бесконтактная война, протекающая без непосредственного физического столкновения сторон.

«Однако в ближайшей перспективе российские задачи в космосе сталкиваются с серьезными проблемами, главным образом, из-за недостатков промышленности. Конфликт с Украиной и последующие санкции, введенные в отношении России, выявили ряд промышленных и технологических недостатков российской космической программы, связанных с электроникой», — полагают в фонде «За безопасный мир».

Там же отмечается, что Россия продолжит прикладывать усилия, направленные на сокращение отставания от США в области военного космоса.