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Фоторепортаж: новосибирцы запустили ракеты в небо над Шлюзом
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Фоторепортаж: новосибирцы запустили ракеты в небо над Шлюзом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Поздно вечером 21 апреля десятки новосибирцев отпраздновали Юрьеву ночь на Шлюзе — они сделали ракеты и запустили их в небо.
Юрьеву ночь посвятили полёту Юрия Гагарина в космос, рассказали организаторы. Главным событием праздника стал ракетный фестиваль на площадке у Дома молодёжи «Маяк» на улице Русской — гости принесли макеты ракет, изготовленные из пластиковых бутылок.
«В качестве рабочего вещества в такой ракете используется вода с добавлением звёздной пыли и секретных космических веществ. Реактивный двигатель ракеты представляет собой пластиковую бутылку, в которой примерно на четверть налита вода. С помощью насоса в бутылку под давлением накачивается воздух.
Затем ракета устанавливается на стартовый стол, и, когда горлышко бутылки открывается, вода из нее начинает стремительно вытекать вниз, а сама ракета взмывает вверх», — объяснили в оргкомитете Дома молодёжи «Маяк».
По оценкам организаторов, в ракетном фестивале участвовали примерно 30 человек — всё прошло спокойно, без происшествий.
«Погодные условия, к сожалению, немного подвели. Из-за сильного ветра пришлось раньше закончить мастер-класс «Ракетный фестиваль», а облачное небо помешало состояться уличной астрономии. Надеемся, в следующем году нам повезет с погодой», — добавили организаторы.
Ранее, в сам День космонавтики 12 апреля полсотни горожан с детьми запустили в небо около 60 самодельных ракет. Научные сотрудники Института теоретической и прикладной механики СО РАН составили для участников инструкцию, как собрать ракету из пластиковой бутылки, а перед запуском каждая модель прошла технический осмотр.
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