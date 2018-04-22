Фоторепортаж: новосибирцы запустили ракеты в небо над Шлюзом

Поздно вечером 21 апреля десятки новосибирцев отпраздновали Юрьеву ночь на Шлюзе — они сделали ракеты и запустили их в небо.

Юрьеву ночь посвятили полёту Юрия Гагарина в космос, рассказали организаторы. Главным событием праздника стал ракетный фестиваль на площадке у Дома молодёжи «Маяк» на улице Русской — гости принесли макеты ракет, изготовленные из пластиковых бутылок.

«В качестве рабочего вещества в такой ракете используется вода с добавлением звёздной пыли и секретных космических веществ. Реактивный двигатель ракеты представляет собой пластиковую бутылку, в которой примерно на четверть налита вода. С помощью насоса в бутылку под давлением накачивается воздух.

Затем ракета устанавливается на стартовый стол, и, когда горлышко бутылки открывается, вода из нее начинает стремительно вытекать вниз, а сама ракета взмывает вверх», — объяснили в оргкомитете Дома молодёжи «Маяк».

По оценкам организаторов, в ракетном фестивале участвовали примерно 30 человек — всё прошло спокойно, без происшествий.

«Погодные условия, к сожалению, немного подвели. Из-за сильного ветра пришлось раньше закончить мастер-класс «Ракетный фестиваль», а облачное небо помешало состояться уличной астрономии. Надеемся, в следующем году нам повезет с погодой», — добавили организаторы.