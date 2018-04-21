В России испытывают новейшие боеприпасы

Благодаря минивзрывателю с искусственным интеллектом и специальной программе новый боеприпас взрывается в определенное время, которое рассчитывает компьютер, ориентируясь на расстояние до цели. В результате ее поражают тысячи шрапнельных шариков. Таким образом можно эффективно нейтрализовать, например, даже такую сложную цель, как небольшой вражеский беспилотник или разведывательный квадрокоптер.

Также сообщается, что первыми новые снаряды должны получить 57-миллиметровые боевые модули АУ-220М «Байкал», которые устанавливаются на БТР «Бумеранг» и БМП на базе платформы «Армата» и БМП «Курганец-25». Однако в дальнейшем планируется создать и 30-миллиметровые боеприпасы для БТР-82, БМП-2 и БМП-3.