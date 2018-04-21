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Абэ осторожно отреагировал на решение Пхеньяна прекратить ядерные испытания
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Абэ осторожно отреагировал на решение Пхеньяна прекратить ядерные испытания 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Issei Kato/Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отреагировал с осторожностью на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян останавливает ядерные и ракетные испытания. Об этом сообщает Associated Press.
Тем не менее Абэ назвал новость позитивной.
"Важно, как именно это решение приведет к полной, достоверной и необратимой утилизации ядерного оружия, оружия массового поражения и ракет", — сказал японский премьер.
Он добавил, что Токио продолжит координировать свои действия по КНДР вместе с Сеулом и Вашингтоном.
Ранее Южная Корея назвала значимым прогрессом решение Пхеньяна отказаться от ядерных испытаний.
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