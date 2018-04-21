Абэ осторожно отреагировал на решение Пхеньяна прекратить ядерные испытания

Тем не менее Абэ назвал новость позитивной.

"Важно, как именно это решение приведет к полной, достоверной и необратимой утилизации ядерного оружия, оружия массового поражения и ракет", — сказал японский премьер.

Он добавил, что Токио продолжит координировать свои действия по КНДР вместе с Сеулом и Вашингтоном.

Ранее Южная Корея назвала значимым прогрессом решение Пхеньяна отказаться от ядерных испытаний.