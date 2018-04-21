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КНДР заявила, что применит ядерное оружие только в случае угрозы стране
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КНДР заявила, что применит ядерное оружие только в случае угрозы стране 

РИА Новости 17 минут назад
РИА НОВОСТИ. КНДР ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ СВОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, ЕСЛИ НЕ СТАНЕТ ЖЕРТВОЙ ЯДЕРНЫХ ПРОВОКАЦИЙ ИЛИ УГРОЗ — ЦТАК
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